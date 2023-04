Test: the box Six Mix Aktivlautsprecher

Kann denn günstig Sünde sein? the box Six Mix Aktivbox - Lautsprecher, Mischpult und Effekte zum wie-geht-das-denn-Preis

Beim Stöbern im weltweiten Datennetz gibt es manchmal interessante Entdeckungen, wie der the box Six Mix Aktivlautsprecher. Gähn, eine Aktivbox? Nö, für druckfehlerverdächtige 165,- Euro bietet diese kaum größer als ein DIN A4 Blatt dimensionierte Box ein internes 4-Kanal-Mischpult samt 2-Band-Equalizer pro Kanal, Effekte, Phantomspeisung, Mediaplayer und Flugpunkte. Hola! Derartige Vollbedienung treibt so manchem Markenprodukt die Schamesröte aufs Lautsprechergitter. Wenn so viel Gutes versprochen wird, kann gesunde Skepsis nicht schaden – also: Hit oder Niete?

Was ist drin? the box Six Mix Aktivlautsprecher

Es handelt sich um eine Aktivbox mit integriertem 4-Kanal-Mixer, Audio-Player samt MP3- und Bluetooth-Funktion sowie DSP-Sektion mit Digitaleffekten und Auto-Standby. Seine Kombination aus 6“-Membran und 1“-Hochtöner sorgt laut Datenblatt für eine Wiedergabe zwischen 55 Hz und 20 kHz (-6 dB). Die Trennfrequenz liegt bei 2,4 kHz (8 dB/Oktave). Obwohl kaum größer als eine DIN A4-Seite, leistet die interne Endstufe 2x 70 Watt RMS (dazu später mehr), was laut Hersteller 110 dB maximalem Schalldruck entspricht (ohne Angaben, wie das ermittelt wurde). Im ausgeschalteten Zustand ist die Aktivbox komplett vom Netz getrennt. Gut so.

Drei Mono-Combi-Buchsen dienen dem Anschluss von Mikrofon- und Line-Signalen. Die Mikrofoneingänge verfügen nicht über eine einzeln, aber zumindest global zuschaltbare Phantomspeisung, sodass hier auch Kondensatormikrofone zum Einsatz kommen können. Gut! Mit Cinch-Eingängen und Mini-Klinke ausgestattet, beispielsweise für externe Zuspieler (Smartphone, Tablet), ist der separate Kanal 4/5. Peak-LEDs zum Aussteuern der einzelnen Kanäle sind nicht vorgesehen. Dafür kann pro Kanal über den Send-Weg der Anteil des gewählten Digitaleffekts hinzugemischt werden kann. Digitaleffekt? Tatsächlich – man mag sich verwundert die Haare raufen – eine DSP-Sektion mit einer Auswahl aus 16 Effekt-Presets, die Kombinationen von Hallräumen, Delays und Chorus-Effekt bieten, steht ebenso im Leistungsprofil dieses Budget-Aktivlautsprechers. Die Eingangskanäle sind zur Klanganpassung mit einem 2-Band-EQ ausgestattet. Sie arbeiten mit Kuhschwanzfiltern, die in den Bässen bei 80 Hz und in den Höhen bei 12 kHz ansetzen. Ein separater 3-Band-EQ dient zur Frequenz-Anpassung des Mastersignals (zu den Einsatzfrequenzen gibt es keine Angaben).

Dank getrennt regelbarem Main- und Monitor-Ausgang lässt sich beim the box Six Mix nicht nur der Mix-Sound ausspielen, sondern auch ein separat regelbares Signal für ergänzende aktive (Monitor-Out) oder passive Monitore nutzen (Main-Out – dazu später mehr). Eine Vierfach-LED-Kette gibt Überblick hinsichtlich des Ausgangspegels.

Der interne Media-Player ist von den Funktionen sehr einfach aufgebaut, aber unterschiedlich nutzbar: per Bluetooth (Version 5.0, allerdings ohne True Wireless Stereo = TWS), mit einem USB-Stick oder auch mittels SD-Karte, Kompatibilität besteht zu MP3- und WAV-Dateien.

Für den Transport ist der the box Six Mix Aktivlautsprecher durch ein Holzgehäuse gewappnet. Der Lautsprecher lässt sich horizontal oder vertikal verwenden, eine Monitorschräge für die Verwendung am Boden, wie von Multifunktionsgehäusen sonst gewohnt, ist nicht vorgesehen. Alternativ kann die Aktivbox auf Mikrofonstativen zum Einsatz kommen und eignet sich selbst für Festinstallationen. Für diesen Zweck befinden sich seitlich und auf der Unterseite insgesamt vier Flugpunkte. Zur Befestigung auf einem Stativ mit M8-Gewinde empfiehlt sich für 29,90 Euro optional ein optionaler Reduzierflansch (K&M 24521070-55 Bolt Adapter M8).

Die the box Six Mix ist aufgrund der geringen Abmessungen für den schnellen Einsatz prädestiniert. Was fehlt, ist ein Tragegriff. Nun gut, das Gewicht beträgt knapp 6 kg, er lässt sich also auch ohne Griff schnell mal unter den Arm klemmen. Für die spontane Einlage in der Fußgängerzone oder bei kleinen Festen, um dort den Sound von Gitarre, Gesang und MP3-Stick zu mixen und zu verstärken. Moment! Gitarre? Schon schwieriger, denn es gibt weder einen Hi-Z- noch einen „richtigen“ Line-Eingang (s. o.). Die Flexibilität in der Praxis deutlich erhöhen würde es, wenn zumindest zwei der drei Mikrofon-Eingänge für Mic-/Line-Signale per Schalter anzupassen wären. Zumal die drei Mikrofoneingänge bereits mit Kombi-Buchsen ausgestattet sind. Im Test führte das Signal einer Fender Telecaster direkt in eine passive Klotz DI-10 DI-Box und von dort aus via XLR-Verbindung in Kanal 1 der the box Six Mix Aktivbox. Das funktionierte gut. Zudem habe ich ein Digital-Piano an den Stereo-Cinch-Eingang angeschlossen – ebenfalls ok. Im Internet finden sich Erfahrungsberichte, bei denen auch Floorboards, Looper usw. auf diese Weise angeschlossen wurden – ausprobieren.

Bleibt noch der Monitor-Ausgang: Er dient dem Weiterleiten des Mixsignals an ein Mischpult oder dem Anschluss einer zweiten Aktivbox (nicht passiven Box – kleiner, aber wichtiger Unterschied). Letzteres beispielsweise wenn die der Konstruktion und Bestückung zwangsweise anhaftende Bassschwäche durch einen Subwoofer kompensiert werden soll. Übrigens: Unter der Bezeichnung the box Six Mix Eight wird das, soweit ich das von den technischen Daten her beurteilen kann, identische Modell auch mit einer 8“-Bestückung für den Bass-/Mittenbereich vom Musikhaus Thomann angeboten.

Kritik am Aktivlautsprecher

Die drei Mikrofoneingänge, ohne Möglichkeit zwischen Mic- und Line-Pegel umzuschalten und damit unterschiedliche Eingangssignale anzupassen, habe ich bereits erwähnt. Bemerkenswert ist ebenfalls das 2x 70 Watt Amp-Modul. Solange der the box Six Mix Aktivlautsprecher alleine genutzt wird, stehen von den 2x 70 Watt lediglich die Hälfte, zur Verfügung, nämlich 70 Watt. Erst wenn an dem Main-Klinken-Ausgang eine zusätzliche passive Box angeschlossen wird, ist das Potenzial des Amp-Moduls vollständig nutzbar. Das würde sich erschließen, wenn das Musikhaus Thomann (the amp zählt zu deren Hausmarken) eine zur Six Mix passende Passivbox anbieten würde – dem ist aber nicht so.

Oder noch besser, wie wäre es denn, zwei schaltbare Betriebsarten möglich zu machen: mit gebrückter Amp-Leistung für den Single-Betrieb und mit den 2x 70 Watt für den 2x Mono-Betrieb in Kombination mit einer zusätzlichen Passivbox. Im Praxistest habe ich einfach eine betagte Heco Victa 200 2-Wege-Bassreflex Hi-Fi-Box über ein Lautsprecherkabel mit 6,3-mm-Klinke an den Main-Out angeschlossen. Das funktionierte prima, wäre aber nur eine Option im Falle der Festinstallation oder für den Hausgebrauch – für den Live-Betrieb wird wohl kaum jemand eine zweite Box mitschleppen wollen, um die 2x 70 Watt Amp-Leistung nutzen zu können.

Zu diesen meiner Meinung nach nicht optimal gelösten Details habe ich Kontakt zum Musikhaus Thomann aufgenommen – das Ergebnis:

1. Es wird keine passive Erweiterungsbox geben

2. Die Bedienungsanleitung wird überarbeitet, denn die Nutzung der Kombi-Buchsen mit Mic- und Line-Signalen geht daraus nicht klar hervor (dort steht bislang, dass die Eingänge ausschließlich Mic-Signalen vorbehalten sind)

3. Wie der SixMix „intuitiv“ zwischen unterschiedlichen Mic- und Line-Signalen unterscheiden kann, bleibt fraglich. Hier hilft nur, auf Erfahrungswerte und gut funktionierende Sinnesorgane zu vertrauen, um die Signalqualität der an den Eingangskanälen anliegenden Quellen beurteilen zu können

Wie klingt die the box Six Mix Aktivbox?

Interessant, die Bestückung der Aktivbox sorgt von der Wiedergabe her fast schon für einen Hi-Fi-Klangeindruck. Mit dazu beitragen kann sicherlich der Softdome-Hochtöner, der hier statt der Kombination aus Kompressionstreiber und Hochtonhorn zur Anwendung kommt. Angestrengt wirkt bei höheren Lautstärken der im Rahmen der Bestückung mögliche Bassbereich. Speziell die Beschallung mit Hintergrundmusik ergibt eine zumindest für meine Ansprüche angenehme tonale Abstimmung. Die unterschiedliche Audioqualität von MP3- und WAV-Dateien kann durch den 2-Band-Kanal-EQ als auch den 3-Band-Equalizers im Summenmix ausgeglichen werden. Die Wiedergabe von MP3-Dateien über den Mediaplayer mithilfe einer Standard SD-Card verläuft problemlos – die SD-Card kann sogar während des Betriebs entfernt werden, ohne dass Störgeräusche entstehen.

Verbunden mit einem dynamischen Mikrofon, zeigt sich die pro Kanal separat ansteuerbare Effektsektion erstaunlich brauchbar. Manchmal sind die Abstufungen der Presets untereinander wenig prägnant oder nicht praxisgerecht, beispielsweise bei den Delays oder auch bei den Kombinationseffekten wie Hall plus Delay. Zudem müssen Effekt-Send und -Return weit aufgedreht werden. Aber qualitativ gibt es im Rahmen der gebotenen Preis-Leistungs-Relation nichts zu bemängeln.

Beschickt mit Rosa Rauschen, bis die Summen-LED-Anzeige durch gelegentliches rotes Aufleuchten das nahende Ende der Signalverstärkung signalisiert, resultieren knapp 108 dB (A), gemessen in 50 cm Abstand mit dem NTi Audio XL2 samt M 2210 Messmikrofon. Weiter möchte ich das Amp-Modul nicht „quälen“, da aus den technischen Daten und der Bedienungsanleitung keinerlei Hinweise zu den internen Schutzschaltungen zu entnehmen sind. Bei den 110 dB SPL, die in den technischen Daten angegeben werden, sind keine Informationen zum Messabstand oder zum eingesetzten Bewertungsfilter angegeben.

Weißes Rauschen (50 cm Messabstand, ohne Bewertungsfilter) bestätigt weitgehend den in der Bedienungsanleitung dargestellten Frequenzgang, mit einer beginnenden Anhebung ab 4 kHz, deren Peak bei 8 kHz liegt. Auf der anderen Seite des Frequenzbereichs ist eine erste Absenkung tiefer Mitten und Bassanteile ab etwa 150 Hz zu beobachten. Wenig verwunderlich: Von einer derartigen Bestückung sind keine Basswunder zu erwarten, das verhindern die Gesetzmäßigkeiten der Physik.

Anwendungsbeispiele

Beschallungs-Szenarien für den the box Six Mix Aktivlautsprecher sehe ich wie folgt: