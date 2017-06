Test: UVI Beatbox Anthology 2, Drumbeats Plug-in

Mir ist einer Kette von Geräten sagen wir mal Masterkeyboard > DAW oder PlugIn in der DAW immer am liebsten, wenn die Einstellmöglichkeit nur in EINEM Device ist, bzw. dort erledigt wird. Also dummes Masterkey mit guter Tastatur und Controllern, aber bitte ohne 25-fach Split/Layer, oder noch schlimmer, mit zusätzlicher Software (Novation). Deshalb ist das letzte, was ich in einem PlugIn verwenden würde ein eigener Sequenzer. Da muss ich dann an zwei Stellen eingreifen. OK, manchmal hat der interne Sequenzer einen Vorteil, meist aber nicht, siehe hier, der kann fast gar nix. Und mir ist lieber bei der DAW statt der üblichen 15% mich langsam in Richtung 20% Verwendung aller Funktionen zu orientieren.