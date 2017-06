Test: UVI Falcon 1.3 , Software-Sampler

Sampling ist die Königsdisziplin des Sounddesign und der UVI Falcon will hier ganz oben mitspielen. Klassenprimus ist sicher nach wie vor KONTAKT von NATIVE INSTRUMENTS, aber auch andere Software-Schmieden haben hübsche Töchter. Doch fast immer nutzt man diese Sampling-Workstations fast ausschließlich als Basis für fertige Sample-Librarys. Eigentlich schade. Gerade UVI Falcon hat eine Fülle an Features zu bieten, die Klangdesign mit Samples zum kreativen Highlight werden lässt.

Leider ist dabei kaum eine Sampling-Software einfach zu bedienen. Meistens hat man nach den ersten Anwendungen genug davon. Zumal sich die meisten Benutzer nur für die Librarys interessieren und selbst keine Samples erstellen.

Ich habe schon länger auf Machfive 4 von MOTU gewartet. Bereits Version 3 entstand in Zusammenarbeit mit UVI. Der Release von Falcon, der jetzt auch schon knapp zwei Jahre zurückliegt, ist total an mir vorbeigegangen. Der Neuling von UVI könnte als Machfive 4 bezeichnet werden. Mit dem Unterschied, dass MOTU nicht beteiligt war und Falcon an einigen Ecken stark aufgemotzt wurde. Daher auch die Namensänderung.

About

UVI Falcon ist eine Sampling-Workstation, die 15 verschiedene Klangerzeuger in einem Plug-in vereint. Anders als die kostenlose(!) UVI-Workstation, die ein Sample-Player für Soundlibrarys ist, liegt der Fokus auf umfangreichem Sampling und Sounddesign. Allein sieben verschiedene Sampling-Möglichkeiten stehen zur Verfügung. Die Software kommt als VST, AU, AAX für Windows und Mac. Falcon kann standalone oder in einer DAW seiner Wahl genutzt werden.

Installation

Die Installation funktioniert sehr einfach: Nach dem Kauf kann man sich entweder den Windows- oder den Mac-Installer herunterladen. Der Installer installiert den iLok-License-Manager gleich mit. Mit dem müssen wir Falcon autorisieren. Wenn man noch kein PACE-Konto hat, könnte der Registrierungsvorgang ein wenig dauern, man wird jedoch Schritt für Schritt durch den Prozess geleitet. Wir können an dieser Stelle entscheiden, ob wir einen iLok-Dongle benutzen oder Falcon an den Computer binden möchten. Mit dem Kauf haben wir vier freie Lizenzen. Also einen Dongle und drei Rechner beispielsweise. Das ist fair. Wenn ein Computer nicht mehr existiert (live auf der Bühne zerstört usw.) lässt sich die entsprechende Lizenz auch wieder deautorisieren und neu vergeben. Die Factory-Presets können extra heruntergeladen werden und wiegen knapp 600 MB. Falcon möchte ein großes Rundum-Sorglos-Packet mit Effekten, Arpeggiator, Scripting und vielen weiteren Möglichkeiten sein. Ob das so ist, schauen wir uns jetzt an.

Oberfläche

Falcon sieht der dritten Version von Machfive sehr ähnlich. Das liegt an dem Produkt, das UVI in Kooperation mit MOTU entwickelt hat. Das Hauptfenster ist in drei wesentliche Bereiche aufgeteilt. Auf der linken Seite habe ich meine Parts. Ein Part lässt sich als komplette Einheit verstehen, dem weitere Layer, Oszillatoren und Keygroups untergeordnet sind. Part 1 kann zum Beispiel ein Piano sein. Wenn wir dazu noch ein Cello wollen, fügen wir es in Part 2 hinzu und so weiter. Im Prinzip können wir so viele Parts, Oszillatoren, Keygroups usw. hinzufügen, wie wir wollen. Nur die Rechenpower unseres Computers gibt uns die Grenzen vor. Den größten Bereich von Falcon nimmt die Hauptpage ein. In der Mitte des Fensters können wir die Samples, die Oszillatoren und die Modulationen einstellen. Die Bedienoberfläche ist sehr klar und verständlich aufgebaut. Ich kann auf der Hauptpage alles zuklappen, wenn ich möchte. Keygroups eingestellt? Super, dann weg damit. Müssen wir noch einmal die Keygroups zurecht schieben? Dann klappen wir den entsprechenden Bereich auf. Einziges Manko hier ist, dass das nicht für die Effektpage gilt. Die einzelnen Effekte müssen leider offen bleiben. Da komme ich bei zehn Effekten schnell ins Scrollen. Zuletzt haben wir auf der rechten Seite einen Browser, mit dem wir unsere Soundbibliotheken verwalten können.