Therevox ET-5, modernes Ondes Martenot

Erweiterte Version ist nun fertig

Das vom Ondes Martenot inspirierte Therevox wird Stück für Stück weiterentwickelt. Der kanadische Hersteller Therevox Custom Musical Instruments zeigt nach zweijähriger Entwicklungszeit das neue Model ET-5, dass die vorherige Version ET-4.3 ablösen wird.

Das Therevox ET-5 ist ein einfacher Synthesizer mit zwei Oszillatoren und einem Filter, der wie sein historisches Vorbild ein Manual besitzt, bei dem die Töne mit Hilfe eines Ringes an einer Gleitschnur manuell mit Slides, Bendings und Vibrato gespielt werden können. Das Manual wurde aufgrund vieler Nachfragen in der neuen Version auch druckempfindlich gemacht.

Die Version ET-5 besitzt gegenüber dem Vorgänger einen größeren Spielumfang von einer zusätzlichen halben Oktave. Außerdem wurden die sogenannten Intensity Keys zur Steuerung der Lautstärke und anderer Parameter komplett überarbeitet und um zwei Fader erweitert, die die früheren Hold Knobs ersetzen.

Neu ist ebenfalls ein Patch Panel, mit dem sich die Kontrollmöglichkeiten nun mit allen Synth-Parametern verbinden lassen. Dabei können Steuersignale, unter anderem auch von den neuen Fadern und der Pressure-Funktion, auch verteilt, gesplittet oder addiert werden. Die Anschlüsse sind kompatibel zu Eurorack-Geräten, so dass mit dem ET-5 auch ein Modularsystem gesteuert werden kann oder sich von dort aus modulieren lässt.

Das ET-5 besitzt einen 9V-Power Output um darüber Gitarrenpedale, die zur Klangbearbeitung über den integrierten FX Loop eingebunden werden können, direkt mit Strom zu versorgen. Die Dry/Wet-Regelung des FX Loops lässt sich ebenfalls mit CV-Signalen über das Patch Panel steuern.

Ferner wurden beim ET-5 die Filterschaltung und das integrierte Spring Reverb überarbeitet, um einen volleren Klang mit weniger Nebengeräuschen zu erzielen.

Außerdem wurden Full-color Strobo Tuner in das Manual integriert, womit die beiden analogen Oszillatoren auf einfache Weise und bei Bedarf auch lautlos aufeinander abgestimmt werden können. Anstelle des früheren Schalters für den Tuner Output gibt es hier einen Schalter für die Wahl, ob mit einem Expression Pedal das Filter oder Pitch Bend von Oszillator 2 gesteuert werden soll.

Interessenten können sich via Kontaktformular an den Hersteller wenden, um Preis und Lieferzeiten für das Therevox ET-5 zu erfahren. Es wird drei verschiedene Modelle mit unterschiedlicher Ausstattung geben, die Preise werden derzeit kalkuliert. Bei Bestellung wird eine Anzahlung in Höhe von 400,- US-Dollar jedoch in jedem Fall erforderlich.