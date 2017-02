TOP NEWS: Chefentwickler SYNTH verlässt KORG

Es gibt Branchen-News, da ist es einfach so, dass man weiß, hier geht eine Ära zu Ende. Hier verlässt Tatsuya Takahashi seinen Posten als Chefingenieur von Korg. Peng! Das eigentlich Interessante an der Nachricht ist, er verlässt seinen derzeitigen Posten für eine beratende Tätigkeit in Köln (Deutschland). Peng!

Der Reihe nach. Die Kollegen von Factmag berichteten, dass Tatsuya Takahashi seinen Posten als Chefentwickler verlässt und innerhalb von Korg nach Deutschland wechselt, um eine Beratertätigkeit anzutreten, in der sich alles um Sound und Technologie dreht und zwar genau dort, wo dies positive soziale Auswirkungen hat.(sic!)

Rückblende, Tatsuya Takahashi begann ab 2010 an Korgs Synthesizer-Renaissance zu arbeiten, seine erste Entwicklung: der Korg Monotron, den man mittlerweile als Neo-Klassiker bezeichnen kann. Einundzwanzig Produkte weiter der letzte Paukenschlag: Monologue. Von Aphex Twin getestet und für gut befunden.

Man muss es im Kontext sehen, dass es Tatsuya Takahashi Leistung war Preis, Leistung und Bedienbarkeit von Synthesizern zu einer Renaissance verholfen zu haben. Und die Philosophie der Monotrons, Volcas hat sicher auch die Wettbewerber Yamaha und Roland beeinflusst. Denn die Idee hinter den Volcas war und ist der Volkssynthesizer oder der People Synth, wie Tatsuya Takahashi einmal sagte.

Wie konsequent er dabei denkt, sehen wir an seinem jüngsten Reissue, den (K)ARP.

Der zweite Teil der Personalie ist nun eigentlich, da konkret und doch spekulativ der interessantere Teil. Tatsuya Takahashi kommt nach Köln, um eine Beratertätigkeit auszuüben. Positive soziale Auswirkungen von Technologie, Sound und Musik. Hier kann nur gemutmaßt werden. Die Marksituation in Deutschland ist schwierig. Stichwort Musikmesse. Die Musikschulen in Deutschland haben sinkende Schülerzahlen zu beklagen. Und das Erlernen eines Synthesizers gehört weder zu praktisch gelebter Physik, Elektrotechnik oder ist im Musikunterricht eher Randthema.

Und man muss es so sagen, Roland zeigt mit dem Artist Center in Berlin, wie der Weg in die Zukunft funktionieren kann.

Also alles gute Gründe für Tatsuya Takahashi, vom Ingenieursstuhl auf den Beratersessel zu wechseln.

Viel Erfolg! Welcome to Germany!