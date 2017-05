Top News: Denon DJ Engine Prime, DJ-Software

Ein weiterer Schritt in Richtung #changeyourrider ist gemacht: Frisch verfügbar ist die Denon DJ Engine Prime Software.

Damit bekommt die bisherige Engine Software kein Update, sondern die Prime-Version ist eine komplett neue Version der Denon DJ Software zur Analyse, Verwaltung und Vorbereitung von Tracks und Playlisten für Denon Geräte, zeitlich passend zum Verkaufsstart der Denon Prime-Serie mit den Miхer Denon DJ Х1800 und den Playern Denon DJ SC5000.

„Entirely new and written from the ground up“ nennt es Denon DJ und verpasst damit den eigenen Produkten eine brandneue und tatsächlich sehr gut aussehende Software, die das Pendant zu rekordbox als Software für die Pioneer-Modelle darstellt.

So bietet die Engine Prime Software dem Nutzer eigentlich einen vollen Umfang an Analyse und Vorbereitung um auf den neuen Denon DJ Geräten gut vorbereitet zu Spielen. Die Software bietet dabei neben dem klassischen Import von Tracks auch den Import aus iTunes wie auch Serato, inklusive dem Import von z.B. Hot Cues, die in Serato bereits fleissig gesetzt worden sind.

Einmal importiert soll Engine Prime die Tracks besonders genau beatgridden, die Tonart bestimmen (welche auf klassische Weise oder im Camelot-Stil angezeigt werden kann) sowie die Metadaten anzeigen, seien es Tempo-Informationen oder auch die Cover, die teils von den Geräten selbst angezeigt werden können. Dabei unterstützt Engine Prime eine ganze Reihe an Datei-Formaten, allen vorran die wichtigen wie AIFF, WAV, MP3 oder auch FLAC und ALAC.

Alles wird in einer drei-farbigen Wellenform dargestellt, neben einer kompletten Track-Übersicht.

Starkes Feature: Loops können gesetzt werden, dazu aber auch farbig codiert werden und man kann sie sogar benennen. In der Wellenform-Übersicht sind sie dann sofort erkennbar, oben drüber findet sich die Bezeichnung. Eine kleine Überraschung, von der Engine Prime hoffentlich noch mehr beinhaltet.

Die Enginge Prime Software ermöglicht dann das gesamte Management der eigenen Tracks, in eigenen Playlisten oder automatisch sortierten Listen, die nach Tempo, Stil, Tonart oder Genre sortiert werden können.

Tracks wie Playlisten können dann auf USB- wie SD-Speichermedien exportiert werden, inklusive vorher gewählten Einstellungen für die jeweiligen Geräte, so wie man es auch von der Pioneer Software rekordbox kennt.

Interessant wird es in jedem Fall werden, die sich die Software in der Praxis schlägt und mit den brandneuen Prime-Modellen harmoniert.

Meine ganz persönliche Einschätzung? Da steckt Feuer drin.

Die Software Engine Prime ist ab sofort verfügbar und kann kostenlos auf der Denon DJ Homepage heruntergeladen werden. Ein kleiner Hinweis: Wie genannt handelt es sich nicht um ein Update der bisherigen Engine Software, sondern alleinig um die Software für die Prime-Modelle. Andere Denon DJ Produkte, wie z.B. ein MCX8000 sind nicht kompatibel mit der Denon DJ Engine Prime Software.