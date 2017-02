Top News: Electro Harmonix Synth9, Effektgerät

Oh je, und das wo ich gerade ordentlich Geld in Jam Origin MIDI Guitar und einen Lehle-Splitter gesteckt habe, um parallel zu meinem Ampsound die Diva im Macbook zu spielen…. Dieses Teil wäre so viel unkomplizierter. Aber ich meine dennoch so einen typischen Pitch Shifter-Sound in den Höhen zu hören, der mir den Spaß langfristig wahrscheinlich verderben könnten. Also bleib´ ich bei der Diva :-)