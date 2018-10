Top News: M-Audio M-Track 8x4M, USB-Audiointerface

Günstiges Interface mit allerlei Funktionen

Der Hersteller M-Audio hat heute sein neuestes USB-Audiointerface vorgestellt, das M-Audio M-Track 8x4M. Dabei handelt es sich um ein 8-In/4-Out Audiointerface, das vollgepackt ist mit durchdachten Funktionen und alle Anschlüsse bereit hält, die benötigt werden, um professionelle Aufnahmen in Studioqualität aufzuzeichnen und wiederzugeben.

Gewandelt wird mit maximal 24 Bit und 192 kHz. An Anschlüssen stehen vier XLR/TRS Kombi-Eingänge bereit, zusätzlich bietet das M-Audio M-Track 8x4M zwei 6,3 mm Line- und zwei 6,3 mm Instrumenteneingänge, die über eine speziell entwickelte Gain- und Impedanzstufe verfügen. Das USB-Audiointerface verfügt über ein MIDI-Pärchen (In, Out), zwei Stereo-Pärchen als Main Ausgang sowie zwei weitere Klinkenausgänge für die Ausgabe getrennter Mixe. Zwei Kopfhörerausgänge mit individuellen Source- und Lautstärkeneinstellungsmöglichkeiten komplettieren das neue M-Audio M-Track 8x4M.

Das M-Track 8X4M verfügt über ein elegantes, robustes Metallgehäuse mit einem großen, zentralen Monitor-Lautstärkeregler, über kristallklare Crystal Preamps und makellose A/D-Wandler, die in dieser Klasse höchste Audio-Performance bieten.

Das M-Track 8X4M kann an einen Mac oder PC über Standard USB-A Port oder einen USB-C Port angeschlossen werden. Es sind sowohl USB-C zu USB-C als auch USB-C zu USB-A Kabel im Lieferumfang. Der Hi-Speed-USB Anschluss zusammen mit dem USB/Direct Control ermöglicht ein latenzfreies „Zero Latency“ Monitoring.

Die Kombination aus professioneller Audio-Performance, einfach zu bedienenden Funktionen und dem mitgelieferten Softwarepaket macht das M-Track 8X4M zu einem unglaublich vielseitigen Hochleistungs-Audio-Interface, das sich perfekt für jede Aufnahmesession eignet.

Das M-Audio M-Track 8x4M ist bereits erhältlich, der Preis liegt bei 319,- Euro.