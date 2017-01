Vergleichstest: Studiomonitore Yamaha HS-8, KRK Rokit 8 G3, Adam Audio F7, M-Audio M3-8, Focal Alpha 65

Hallo Robert,

Deine Beurteilung bezüglich der Yamaha HS8 kann ich grösstenteils unterschreiben, denn diesen Lautsprecher verwende ich schon eine gute Zeit als Hauptabhöre. Mir ist allerdings schleierhaft, wie Yamaha es schafft, zu diesem Preis einen akustisch so zuverlässigen Monitor zu bauen. Vermutlich kommt Yamaha zu gute, dass sie die Boxen im eigenen Werk produzieren und einfach eine riesige Erfahrung mit allem tönenden haben.

In meinem Studio stehen sie ca. 80 cm von der Wand entfernt, so dass es bezüglich des rückwärtigen Bassports keine Probleme gibt. Die Höhen klingen bei mir in der Neutralposition absolut unaufdringlich, da meine Regie doch relativ stark bedämpft ist.

Allerdings habe ich sie in WEISS und wie ja jeder weiss, klingen weisse Lautsprecher viel geiler als schwarze….. ;-)

Musikalische Grüße von „Onkel Sigi“ Schöbel