Top News: Zoom F1, Field Recorder

Vor laut Produktneuheiten ist uns auf der NAMM SHOW 2018 ein kleines, aber offensichtlich feines Produkt durchgerutscht, der Zoom F1. Dieser äußerst kompakte Field Recorder ist so klein, dass man ihn an seinen Gürtel schnallen kann, soll aber dennoch qualitativ astreine Aufnahmen machen können. Wahlweise kann der Zoom F1 im WAV- oder MP3-Format aufzeichnen, wobei die WAV-Aufnahmen BWF-konform sind, d.h. mit Timecode und anderen Daten versehen sind. Die Qualität sollte bei Wandlungen mit bis zu 24 Bit und 96 kHz auf alle Fälle passen. Trotz der kompakten Maße bietet der F1 alle klassischen Bedienelemente eines Recorders, so u.a. Aufnahme, Play/Pause, Stop, Format oder Rec Level.

Ein Display mit den wichtigsten Informationen bietet der Zoom F1 natürlich auch, hier werden beispielsweise Dateiname, Zeit, Pegel oder aktive Filter wie Low Cut angezeigt. Neben dem Low Cut bietet der Zoom F1 auch einen Limiter.

Die Stromversorgung des F1 Recorders erfolgt wahlweise über USB oder über zwei AA-Batterien, diese sollten rund 10 Stunden Aufnahmezeit bieten. Aufgenommen wird alles auf einer SD- oder SDHC-Karte mit einer Größe von maximal 32 GB.

Neben einem Mikrofon lässt sich auch ein Kopfhörer zum direkten Abhören am Recorder anschließen. Angeboten wird der Zoom F1 u.a. im Paket mit einem passenden Lavalier- oder Shotgun-Mikrofon, hierfür liegt der Verkaufspreis bei 199,- bzw. 249,- Euro.