Tracktion Kult, unkonventionelles Synthesizer Plug-in

Der Kult von Waveform/Tracktion erinnert mich von der Klangsynthese her auch an den Generate von Newfangled Audio/Eventide. Und an den freien Nettle, nur um mal einen Synthesizer in die Runde zu werfen, der vielleicht noch nicht so bekannt ist (und mit dem ich großen Spaß habe).

Was mich daran erinnert, dass ich mir den Generate unbedingt noch kaufen muss. Ich habe den freien Pendulate in letzter Zeit ziemlich prominent eingesetzt und da wäre es nur fair, wenn Newfangled/Eventide von mir auch Geld sieht. 😀