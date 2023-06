Tracktion Love, DAW-Audioeffekt von Dawesome

Granular-Synthese und Reverb

Die Tracktion Corporation, Entwickler Waveform DAW, die kürzlich ihr 12.5 Update erhalten hat, stellt mit LOVE ein neues Audioeffekt-Plug-in für die Digital Audio Workstation vor. Das Plug-in kombiniert einen auf Granular-Synthese basierenden Shimmer-Effekt mit einem Reverb. Entwickelt wurde das Ganze von Dawesome, die für ihre oftmals außergewöhnlichen Sound-Tools wie Abyss und Novum bekannt sind.

Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck von LOVE machen.

Die Verbindung von zwei parallel arbeitenden Pitch-Shiftern und einem Hall erzeugt auf- und absteigende, harmonisch schimmernde Klangwolken voller Bewegung und Dynamik. Selbst unspektakuläre Sounds können so komplett verfremdet werden.

Mit seiner Granular-Engine zerlegt das Plug-in das Eingangssignal in winzige Klangpartikel, die sich vielschichtig umstrukturieren lassen. So entstehen komplexe Klangstrukturen und dichte Athmos. Mit weiteren Granular-Synthese-Funktionen, darunter Time-Stretching und Pitch-Shifting, verwandelt LOVE nahezu alle Eingangssignale in tolle Sound-Landschaften.

Hand in Hand mit LOVE arbeitet der zugehörige Hall-Effekt Clouds: Er liefert interessante, räumliche Effekte bis hin zu endlosen Hallwolken.

LOVE ist mit einer leicht verständlichen Bedienoberfläche mit nur einem einzigen, übersichtlich gehaltenen Fenster ausgestattet. Verschiedene Random- und Parameter-Locking-Funktionen machen die Bedienung laut Dawesome unkompliziert, schnell und intuitiv. Bereits mit wenigen Einstellungen soll der Plug-in-Effekt inspirierende Sounds mit einer gewissen Portion „Dust“, Dirt“ und „Grit“ sowie retro-futuristisch anmutenden Phaser- und Chorus-Effekte bieten. Auf Wunsch lassen sich alle Parameter automatisieren.

Ab sofort ist LOVE via Download auf der Website von Tracktion erhältlich. Bis zum 17.06. gilt der Einführungspreis von 59,- US-Dollar.