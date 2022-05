Ujam Vogue, Piano & Player Plug-in

Virtueller Pianist

Mit Ujam Vogue vervollständigt der Software-Spezialist seine virtuelle Band. Das Plug-in vereint Pianoklänge und die passenden Spielweisen dazu. Das Konzept gleicht den bisherigen Plug-ins für Gitarre, Bass und Drums.

Vogue bietet Sample-basierte Pianos für moderne Musikproduktionen von Pop über House bis hin zu eher experimentellen Klängen. Der Klang lässt sich mit einer intelligenten Steuerung über zwei Regler flexibel anpassen, mit unterschiedlichen Effekten versehen und sogar stark verfremden.

Das Piano können über die integrierten Player gespielt werden. Es gibt 30 Styles mit 180 Phrasen und 150 Fills bzw. Add-Ins zur Auswahl. Die Styles können nur durch Drücken einer Taste in der gewünschten Tonhöhe gespielt werden. Per Key Switching lassen sich die Styles durch Fill-ins aufbrechen. Die Komplexität der Phrasen wird über das Mod Wheel gesteuert und die Range kann auf einen bestimmten Bereich eingegrenzt werden.

Für eine individuelle Bearbeitung lassen sich die MIDI-Files per Drag&Drop auch in die DAW übertragen, um dort editiert zu werden.

Das Plug-in ist in den Formaten VST2, AU 2 und AAX für Mac und PC (nur in 64 Bit) verfügbar. Eine Demo-Version von Vogue, die einen Monat lang ohne Einschränkungen lauffähig ist, steht zum Download zur Verfügung.

Ujam Vogue ist ab sofort erhältlich und kostet zur Einführung 99,- Euro. Der reguläre Preis beträgt 149,- Euro.