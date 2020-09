UVI Shade: Filter-Plugin für kreative und abgedrehte Effekte

35 Filterkurven, 9 Modulatoren = abgedreht

Die französische Software-Schmiede UVI stellt mit ihrem neuesten Plugin Shade ein kreatives Filter-Plugin vor. Vom Hersteller als „Schweizer Taschenmesser“ betitelt, bietet das Plugin nicht weniger als 35 Filterkurven, die nach Herzenslust zusammengestellt und nach den eigenen Wünschen angepasst werden können. Als Hochpass-, Tiefpass-, Shelving-, Peak-Filter und vieles mehr lassen sich die Kurven innerhalb des Plugins nutzen. Damit lässt sich schon einiges anfangen.

Die eigentliche kreative Arbeit folgt aber erst danach, denn die gesetzten Filter lassen sich mit bis zu neun Modulatoren in Schwung versetzen. Egal ob X/Y, Makros, Spread, LFO, Envelope-Follower, Random, Hüllkurvengenerator oder Figure – alles lässt sich per Drag ’n‘ Drop zuweisen und auf die Schnelle in (hoffentlich) interessante Filter-Fahrten ummünzen. Sogar Crossmodulation ist möglich, d. h. die einzelnen Modulatoren können sich auch gegenseitig beeinflussen.

Dazu verfügt Shade über einen Sidechain-Audioeingang, mit dem das Plugin als dynamischer Equalizer arbeiten kann. Trigger für die Modulatoren können auch über MIDI-Signale erzeugt werden. Damit steht der passenden Einbindung in die DAW nichts mehr im Wege.

Im folgenden Video erhaltet ihr eine gute Übersicht zu den Möglichkeiten von UVI Shade:

Bis zum 31.10.2020 bietet UVI das Shade Plugin zum Einführungspreis von 79,- Euro an. Danach soll der Preis auf 129,- Euro ansteigen. Sowohl unter Mac (ab OSX 10.9) als auch auf dem PC (ab Windows 8) ist das Plugin nutzbar. Einsetzbar ist es als VST-, AAX- und AU-Plugin im 64 Bit Format.