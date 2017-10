Test: UVI OB Legacy, Synthesizer-Plug-in

Also, ich habe generell Probleme mit VSTIs, die versuchen, klassische Synths auf Samplebasis abzubilden. Dieser Test bestätigt mein Vorurteile dahingehend. Bei einigen analogen Vorbildern kommt man nicht drumrum (denke da z.B. an das Mellotron, generell samplebasiertes Zeugs, Drummachines etc.), aber die Konkurrenz macht sich da mit ordentlich ausgearbeiteten virtuellen Synthengines mehr Mühe als die Jungs (und/oder Mädels) von UVI.