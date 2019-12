Test: UVI PX P-10, Sample-Klon Sequential Prophet-10

Der doppelte Prophet-5 als UVI-Klon

Langsam, aber unaufhaltsam arbeitet sich der französische Software-Hersteller UVI durch alle berühmten Vintage-Klassiker. Diesmal auf dem Programm, der quasi doppelte Sequential Prophet-5, der Prophet-10. Für gerade mal 79,- Euro verspricht UVI eine authentische Nachbildung des seltenen Klassikers.

Warum aber macht sich UVI die Mühle, einen Prophet-10 zu rekonstruieren, wo es doch schon einige gute VSTs des Sequential Prophet-5 gibt, allen voran der höchst gelobte Repro-5 von U-He. Die Antwort könnte lauten: UVI hat selbst noch keinen vollwertigen Prophet-5 im Programm (nur innerhalb der UVO Synth Anthologie 2 gibt es einige P5-Sounds) und so dient der P-10 wohl auch dazu, diese Lücke im eigenen Sortiment zu schließen.

Der Sequential Prophet-10 war im Grunde genommen nämlich nichts anderes als ein 10-stimmiger Prophet-5 mit zwei Tastaturen.

Und wie auch beim Prophet-5 gab es beim 10er verschiedene Revisionen. Rev 1 und 2 arbeiteten noch mit SSM-Chips, während Rev 3 mit Curtis-Chips ausgestattet wurde. Welche Version für die ausführliche Sample-Session letztendlich zur Verfügung stand, darüber schweigt sich die Website des Herstellers aus.

Beeindruckende Fakten zum UVI P-10

Ganze 30.000 Samples des Originals dienen nun als Basis für 309 Presets und 188 Layer. Wer sich schon mal eine der UVI-Vintage-Synth-Libs zugelegt hat, wird bestätigen, dass UVI keine halben Sachen macht und wirklich enormen Wert auf eine hohe Audioqualität und Sample-Verarbeitung legt. Die Stacks, Layers und Multisamples sind wirklich State of the Art, da kann man absolut nicht meckern.

Bereits als Sample-Player würden die UVI-Libs eine gute Figur machen, aber ein paar wenige Synthese-Features wie Filter, Hüllkurven und Modulationen erlauben die Anpassung der Presets an die eigenen Wünsche. Wenn man hier vorsichtig zu Werke geht, bleibt der Grundcharakter des Originals erhalten. Wer hingegen tiefer in die Klanggestaltung eingreifen will, sollte lieber zu einer VA-Alternative greifen.

Auswahl der Sounds

Die Auswahl der Klänge ist dem Produkt und seinem Zeitgeist geschuldet. Die 80er erleben damit ihr volles Revival. Wer hingegen sehr ausgefallene, neuartige Sounds sucht, wird nur zum Teil fündig. Aber diesen Anspruch erhebt meines Erachtens der P-10 auch gar nicht. Wer den Prophet-10 aufleben lassen will, bekommt hingegen genau das, was er gesucht hat.

Der doppelte Prophet-5

So banal es klingen mag, gerade die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Presets auf der Startseite vollkommen unkompliziert zu layern und ein wenig nachzubearbeiten, ist die absolute Stärke dieses Plugins. Bässe werden breiter, Pads lebendiger und überhaupt macht dieses Feature einfach unendlich Spaß. Unterm Strich: Wem es mehr darum geht, einen passenden Sound für seine aktuelle Produktion zu finden, wird hier sehr unkompliziert in den meisten Fällen schnell zum Ergebnis kommen. Wer hingegen die Freude am Schrauben genießen will, ist einfach bei den UVI-Libs am falschen Platz.

Effektabteilung des UVI P-10

Wie der Screenshot oben zeigt, gibt es eine ganze Menge an Effekten, die schnell ausprobiert und überlagert werden können. Die Qualität ist für ein Plugin dieser Preisklasse in Ordnung und bietet die Möglichkeit, schnell zu experimentieren. Am Ende wird man aber wohl eher zu spezialisierteren Effekt-Plugins greifen, um die Authentizität der Klänge zu erhalten.

Ein wenig schade ist auch, dass die Effekte immer auf der Summe der beiden Layers liegen. Hier hätte ein individueller Aux-Weg pro Layer sich Wunder wirken können.

Sounddemos zum UVI PX P-10