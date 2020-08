Arturias neues Plugin-Bundle: Dimension-D, Phaser Bi-tron, Flanger BL-20

Chorus, Phaser, Flanger - neue Plugins

Bei Arturia wurde die letzten Monate offensichtlich mächtig gewerkelt, denn nachdem die Franzosen diese Woche ihr Update für den MicroFreak vorgestellt haben, folgt nun ein neues Plugin Bundle. Nach Filter-, Preamp-, Kompressoren, Reverb- und Delay-Effekten, widmet sich Arturia nun den Modulationseffekten und präsentiert mit Dimension-D, Phaser-Bitron und Flanger BL-20 u. a. Emulationen von Rolands gleichnamigen berühmten Chorus-Effekt. Diesem hatte sich Klark Teknik letztens ebenfalls gewidmet, allerdings in Hardware-Form. Den Test dazu findet ihr hier.

Unter dem Slogan „3 Modulation FX you’ll actually use“ hat Arturia sich bei seinen neuesten Plugin-Entwicklungen wieder seine TAE-Technologie (True Analog Emulation) zunutze gemacht. Diese sollen dafür sorgen, dass die Plugins klanglich den Original-Vorlagen in nichts nachstehen. Ob das wirklich so ist, werden wir hoffentlich bald in einem Test herausfinden können.

Arturia Dimension-D

Den typisch weichen und breiten Sound von Rolands Chorus-Effekt soll Arturias Dimension-D bieten. Wie beim Original fällt die Bedienung mit fünf Buttons dabei relativ spartanisch aus.

Das Plugin lässt sich sowohl mono als auch stereo nutzen und bietet als Extra-Funktion die Möglichkeit, zwischen vier„Oscillator-Shapes“ zu wählen. Ebenso ist es möglich, auf den Bucket-Brigade-Schaltkreis Einfluss zu nehmen (über Dynamic Color) sowie das Stereofeld zu beeinflussen. Wie heutzutage üblich, darf ein Mix-Poti, das zwischen Original- und bearbeitetem Signal frei überblendet, ebenfalls nicht fehlen.

Arturia Phaser Bi-Tron

Beim zweiten Effekt, dem Phaser Bi-Tron, hat sich Arturia ein Bodeneffektgerät für Gitarren (Mu-Tron Bi-Phase) zur Brust genommen und bildet dieses in einem Plugin nach.

Der Zusatz BI kommt hier nicht von ungefähr, denn grundsätzlich werkeln hier zwei separate Effekte in einem Gerät bzw. Plugin. In welcher Weise der Effekt eingesetzt wird, mono, stereo, in serieller oder paralleler Reihenfolge, lässt sich frei wählen, ebenso das Verhältnis der beiden Signale.

Arturia Flanger BL-20

Der dritte im Bunde ist der Flanger BL-20. Ein Flanger mit „mysteriöser Komplexität“ – so bezeichnet es zumindest Arturia. Tatsächlich scheint mit Hardware und Plugin vieles möglich zu sein, denn es lässt sich zwischen verschiedenen Modulationsquellen wählen bzw. diese kombinieren, der LFO darf gewählt und Zugriff auf die Stereobreite wird auch gewährt. Als Extra hat Arturia dem Flanger BL-20 den „Function Generator“ aus dem hauseigenen Software Synthesizer Pigments spendiert.

Preise

Aktuell bietet Arturia die drei Modulations-Plugins im Bundle zum Einführungspreis von 149,- Euro an. Später soll der Preis auf 199,- Euro ansteigen. Alternativ bekommt ihr alle Plugins der Serie, d. h. 15 Plugins (jeweils drei Kompressoren, Reverbs, Delays, Filter und Preamps) zum Preis von 299,- Euro. Auch hier soll der Preis ab Mitte September ansteigen. Einzeln kostet jedes Plugin aktuell 99,- Euro.