Workshop: Die 6 wichtigsten Tonleitern für E-Gitarre

Tod dem belanglosen Gedudel!

Die 6 wichtigsten Tonleitern für E-Gitarre? Direkt zu Anfang einmal ans Eingemachte, braucht man das Wissen, um Tonleitern um Musik machen zu können? Einfache Antwort, nein, man braucht es genauso wenig wie einen Werkzeugkasten, um ein Fahrrad zu reparieren. Die Analogie dieses Satzes dürfte einleuchtend sein. Man kann ein Fahrrad auch einfach mit einer Kombizange demontieren und ggf. wieder zusammensetzen, sofern es einen nicht stört, dass danach alle Muttern rund gefeilt sind, alle wichtigen Teile verkratzt und verstümmelt wurden und das Fahrrad eine zweite Behandlung dieser Art nicht überstehen würde.

Genauso kann man auch wunderbar auf dem Griffbrett einer Gitarre so lange herumdrücken, bis man einen für sich passenden Ton gefunden hat, merkt sich den, versucht ihn in Einklang mit dem gespielten Akkord zu bringen, um ihn dann bei seinem nächsten Einsatz mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wieder einsetzen zu können. Dieser Satz ist weit weniger abwertend gemeint, als er auf den ersten Eindruck wirkt. Immerhin besteht „normale“ Musik, losgelöst von den Verdauungsgeräuschen, welche einige meiner Kollegen aus dem Death / Grind / Black – schlag-mich-tot Lager als Musik definieren, aus Melodien, welche zunächst einmal im Kopf definiert werden müssen.

Zudem kann man es mit der reinen Bauch/Ohr-Methode vergleichsweise weit bringen, wie mir unlängst auf meiner letzten Europatournee eindrücklich von einer Musikerin der Supportband vor Augen geführt wurde. Dennoch ist das Ende der Fahnenstange bei dieser Arbeitsweise sehr schnell erreicht. Will man auf Nummer Sicher gehen, spielt man nahezu immer das Gleiche, die Improvisationsmöglichkeiten in Tonarten jenseits von e-Moll und a-Moll bewegen sich im Promillebereich und eine Kommunikation mit fortgeschrittenen Kollegen, schlimmstenfalls Pianisten, welche ALLE perfekt in Notenkunde und Harmonielehre zu sein scheinen (so kommt es einem Gitarristen zumindest vor), wird innerhalb von Sekunden zu einer Demütigung erster Kajüte!

Dieser Workshop soll euch helfen, zumindest die gröbsten Klippen der Harmonieuntiefen zu umschiffen, auf dass man zumindest nicht ständig den Drang hat, den Proberaum heulend zu verlassen.

Welche Tonleitern benötigt es denn überhaupt?

Um es noch einmal in Erinnerung zu bringen, Tonleitern sind nichts anderes als ein Werkzeugkasten für eure Kreativität und sollten auch so behandelt werden. Ihr habt eine Melodie im Kopf und möchtet die Basis auf das Instrument übertragen, um dann mit eurem Wissen daran weiter zu arbeiten? Perfekt, dann los! Ihr wollt euren Kollegen zeigen, was ihr für ein toller Hecht seid und nudelt wie wild die euch bekannten Töne so schnell wie möglich in Tonleiter Manier ohne jede melodische Anbindung auf eurem Griffbrett auf und nieder? Geht nach Hause, setzt euch auf euer Bett, macht ein YouTube Video wie all die anderen Millionen Pfeifen weltweit und geht den Kollegen mit eurem Mist nicht auf den Sack! Musik machen geht anders!

Tonleitern gibt es in Hülle und Fülle, welche je nach Kulturkreis und Instrument stark variieren. Ich habe in meiner Ausbildung einmal aufgeschnappt, dass es eine Basis von ca. 50 Tonleitern gibt, aus welchen ca. 90 % unserer Musik geschaffen wurde bzw. welche zur Melodieführung verwendet wurden. Wohlgemerkt, pro Tonart! Nehmen wir also die auf unserer abendländischen Kultur basierenden 12 Töne, kommen wir schnell auf ca. 600 Tonleitern. So etwas erschreckt mehr, als dass es hilft.

Nehmen wir allerdings einmal den großen Bereich der Pop- und Rockmusik, kommt man mit knapp 6 Tonleitern schon sehr weit. Diese 6 wichtigsten Tonleitern für E-Gitarre möchte ich euch heute etwas näher bringen, auf dass sie euch das Musikmachen erleichtern. Ja, ihr habt richtig gelesen, Tonleitern erleichtern das Leben, ähnlich wie der Werkzeugkasten an einem Fahrrad.

Die 6 wichtigsten Tonleitern für die E-Gitarre

Der Einfachheit halber benenne ich alle Beispiel in C. Da man auf der Gitarre alle Skalen wunderbar nach oben oder unten durch Verschieben transponieren kann, biete sich C einfach aufgrund der geringsten Anzahl von b oder # an.

C-Dur: C-D-E-F-G-A-H-C

Ich weiß, klingt bohnenlangweilig hintereinander am Stück gespielt und nervt jeden Schüler im Unterricht zu Tode. Allerdings ist es die Basis für den Großteil aller Melodien, die man im Formatradio so hört. Gönnt euch den Spaß und spielt die gleiche Tonleiter einmal in Terzen, sprich C-E-D-F-E-G-F-A-G-H-A-C. Oha, das hört sich ja komplett anders an, fast schon wie eine Melodie. Und jetzt mal das Hauptthema von Star Wars: C-G-F-E-D-C (Oktave höher)-G-F-E-D-C-G-F-E-F-D. Donnerwetter, ein Welthit! Und das mit den gleichen „langweiligen“ Tönen wie am Anfang! Dämmert es? Genau, ihr braucht immer eine hervorragende Melodie, um der Tonleiter Leben einzuhauchen!

C-Dur Pentatonik: C-D-E-G-A-C

Die melodische Variante lässt sich ohne Halbtonschritte (das sind die Intervalle, die der Großteil aller Sänger ohne Melodyne und Autotune nicht sauber treffen …) auf nur 5 (Penta) Töne herunterbrechen, womit man zweimal ein Intervall von drei Halbtonschritten (E-G und A-C) innerhalb der Tonleiter hat. Diese Tonleiter entspricht am ehesten dem Melodieempfinden der westlichen Welt, weshalb auch die meisten Kinderlieder größtenteils auf einer pentatonischen Melodieführung basieren.

C-moll Pentatonik: C-D#-F-G-A#-C

Was in Dur funktioniert, gibt es auch in Moll und ist gleichzeitig auch die beliebteste Tonart, wenn es um die wöchentliche Blues Jam Session im örtlichen Dorfclub geht, was der Tonleiter leider auch ihren schlechten Ruf eingebracht hat. Ich habe Sessions erlebt, wo Zahnarzt Dr. Wie-auch-immer seine PRS Private Stock rausholt und dann 2 Minuten lang diese Tonleiter rauf und runter ohne Phrasierung oder Ausdruck eierte, nicht sehend oder wissend, wie sehr er damit alle Anwesenden quälte. Solch tonale Verbrechen müssen nicht sein, man kann mit dieser Tonleiter in Kombination mit ein wenig harmonischem Wissen und der nötigen Hingabe hervorragende Jams initiieren, wenn man nur will.

C-Moll Natürlich: C-D-D#-F-G-G#-A#-C

Hier schlägt der Kulturkreis zu. Im Gegensatz zu der ersten Stufe (Ionisch) der Dur-Tonleiter, welche nahezu weltweit den gleichen Stellenwert besitzt, ist die Molltonleiter je nach Breitengrad unterschiedlich definiert. In der Moll-natürlich Variante besitzen wir wie in der Dur-Variante 2 Halbtonschritte, allerdings nicht 3/4 und 7/8, sondern bei 2/3 und 5/6. Diese Variante ist uns mit seiner Melodieführung am ehesten vertraut. Je mehr man allerdings in Richtung Orient reist, umso mehr erklingt das sogenannte

C-Moll Harmonisch: C-D-D#-F-G-G#-H-C

Charakteristisch für den orientalischen Einschlag ist das aus 3 Halbtonschritten bestehende Intervall zwischen den Stufen 6 und 7. Gerade dieses Intervall bringt den östlichen Einschlag, welches jedes osteuropäische und westasiatische Herz höher schlagen lässt. Sehr schön für anspruchsvollere Improvisationspassagen geeignet, um den Kollegen zu zeigen, dass man seine harmonischen Hausaufgaben gemacht hat. Zu guter Letzt bleibt noch

C-Moll Melodisch: C-D-D#-F-G-A-H-C

Ein Zwitterwesen, das es in der Gunst der Hörer nie mit in die ersten Reihen geschafft hat, allerdings über eine Eigenart verfügt, die ihres Gleichen sucht. Spielt man die Tonleiter von unten nach oben, bleibt der Moll Einschlag stets erhalten. Spielt man die Tonleiter jedoch von oben nach unten, handelt es sich bis zum D# um eine reinrassige C-Dur Tonleiter, was vielleicht auch dafür verantwortlich zeichnet, dass sich die Tonleiter bzgl. ihrer Verwendung immer nur in der zweiten Reihe befand.

Nun denn, was machen wir nun mit den ganzen Tonleitern, die wir so mühevoll gelernt haben? Wir benutzen sie für Melodieführungen. In Zusammenarbeit mit den nur von der menschlichen Stimme übertroffenen Phrasierungsmöglichkeiten wie Bending, Sliding, Vibrato, Natural Harmonics, Artifical Harmonics kann man selbst mit wenigen, aber gut gesetzten Tönen brillante Melodien erzeugen, welche sich sofort im Gehörgang einnisten. Nehmt als eins von unzähligen Beispielen das Intro Gesangsthema des „Immigrant Song“ von Led Zeppelin. Nur 5 Töne, die an Wiedererkennungswert nicht zu übertrumpfen sind.

Lernt diese Tonleitern in allen 12 Tonarten und baut daraus interessante Melodien bzw. Licks und ihr habt das komplette Pflichtprogramm eines ernstzunehmenden Gitarristen am Start. Das Ganze garniert mit einem guten und interessanten Ton und ihr könnt alle anderen Tonleitern entspannt als Kür betrachten, die man sich nach und nach in Ruhe aneignen kann.