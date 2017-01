Workshop: Elektronische Beats mit analogem Drumset

Hallo Filterpad,

meine Fragen wären auch eher dazu geeignet gewesen, den Bogen von Deinem Kommentar wieder zurück zum Inhalt dieses Workshops zu spannen – es geht ja hier zunächst mal um eine Einführung oder Ideen zur Umsetzung elektronischer Beats. Von Aufnahme oder gar Aufnahmetechnik bin da noch gar nicht ausgegangen.

Zur von Dir angesprochenen Aufnahmequalität:

Ich halte Absolutismen für weniger praktikabel als Arbeitsweisen oder – neudeutsch: „workflow“.

Was will ich erreichen?

Vielleicht spiele ich herum und nehme auf, bis mir ein Groove gefällt. Vielleicht gefällt er mir gar in „low-fi“, dann basiere ich darauf meine Produktion.

Oder ich brauche es mehr in HiFi – dann nehme ich ihn halt nochmal auf oder LASSE ihn aufnehmen von jemandem, der das kann ;)

Oder ich sample selbst und schneide zurecht.

Soviele Möglichkeiten gibt es heutzutage, dass für mich die Rangehensweise fast wichtiger ist als die Sache an sich…

Und mal im Ernst: Exakt spielen können heute viele, auch „nicht-voll-Profis“. Ich finde, die Bezeichnung „Amateur“ oder „Profi“ sagt eher selten etwas über die Qualität aus.

Was alle vereinen kann ist doch der Spass am Lernen von Neuem, und der Anspruch an die eigene Qualität, egal ob als Hobby oder als Lebensgrundlage.

Sorry für die späte Antwort!

Beste Grüsse und ein gutes 2015!

B