Yamaha bringt Neuauflage der THR10 Modeling Verstärker raus

Der perfekte Wohnzimmer-Amp?

Amp-Modeling fing nicht erst mit Fractal Audio oder Kemper an. Einen der ersten preiswerten Modeling-Amps brachten tatsächlich Yamaha raus. Der THR10 war ein Verstärker-taugliches Audio-Interface, wurde mit DAW geliefert und war eine ganze Weile in vielen Home-Studios anzutreffen. Kein Wunder also, das Yamaha beschlossen haben, eine Neuauflage des Geräts rauszubringen. Die THR-II-Reihe kommt in mehreren Modellen raus, die allesamt optisch zeitgemäß und trotzdem retro sind.

Sämtliche Amps der THR-II Reihe sind leicht zu transportieren und sind mit Bluetooth ausgestattet. Das dürfte die große Krux der THR-II-Reihe sein: Wireless playing. Über Bluetooth ist das genauso möglich wie über den Onboard Receiver im THR10II und THR30II. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Transmitter wie das Line 6 Relay G10. Zeit also, die Lauscher aufzumachen.

Die Modeling-Technologie kommt aus eigenem Hause – das VCM Amp-Modelling. Drei Modi besitzt jeder Amp: Vintage, Classic und Modern mit je acht Amp-Variationen von Clean über Crunch und Acoustic bis Hi-Gain. Auch Effekte sind reichlich dabei: Tremolo, Delay, Reverb, Flanger – die ganze Bandbreite handelsüblicher Klassen der Klangverfremdung. Über die hauseigene App lässt sich darüber hinaus ebenfalls an den Parametern drehen. Bedenkt man hierzu noch die Tatsache, dass die für Cubase gedachte DAW ebenfalls mit ein paar neuen Kniffen daherkommt und der Preis bei unter 500,- Euro liegen wird, ist die Neugier groß. Denn in Sachen preisgünstigen, perfekten Desktop-Amp, der nicht als Bodentreter daher kommt, ist die Marktlage noch ein bisschen dünn.

Wir bleiben gespannt und werden uns das näher im Rahmen eines Reviews ansehen.