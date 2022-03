YAMAHA Revstar E-Gitarren 2022

Neue Yamaha Revstar Serie

Wir haben die Revstar Gitarren von Yamaha in der Vergangenheit regelmäßig getestet – mit großer Begeisterung zum Teil. Die Revstar sind bemerkenswerte Allrounder mit einer hohen Verarbeitungsqualität.

Nun hat Yamaha eine brandneue Serie von Revstar®-E-Gitarren vorgestellt. Ursprünglich im Jahr 2015 eingeführt, war Revstar die erste neue E-Gitarren-Serie von Yamaha seit mehr als einem Jahrzehnt. Dabei dienen andere Produktpaletten der Firma als Inspiration: die Revstar basiert auf dem Erbe der Marke im E-Gitarren-Design und dem Erbe des Motorrad-Designs von Yamaha Motor Co. Ltd.

„Das ursprüngliche Revstar-Konzept wurde von Café-Racer-Motorrädern inspiriert – leistungsstarke Rennmaschinen, die die Persönlichkeit des Fahrers zum Ausdruck bringen“, sagt Dave Miner, Product Marketing Manager für E-Gitarren bei der Yamaha Guitar Group. „Die neue Revstar-Serie verfeinert dieses Konzept mit verbesserter Spielbarkeit, Vielseitigkeit und Klang, für Gitarristen, die an klassischem Stil mit modernen Upgrades interessiert sind.“ Die neue Revstar-Serie besteht aus mehreren Modellebenen: Element, Standard und Made-in-Japan Professional.

Wer mal so eine Revstar in der Hand hatte, weiß – leicht ist sie, die Gute. Alle Modelle verfügen über „chambered“ Bodies, die mit Yamahas Acoustic Design-Verfahren entwickelt wurden. Mit Hilfe von fortschrittlichen Messinstrumenten entwickelte Yamaha das Muster der Kammern, um den Ton gezielt zu formen und die Resonanz zu verstärken – da war also eine ordentliche Schippe technologisches Knowhow am Werk. Gleichzeitig wurde das Gewicht der Instrumente reduziert und die Balance optimiert. Insgesamt also eine ziemlich ergonomische Angelegenheit.

Was alle neuen Revstar-Modelle ebenfalls miteinander teilen, ist ihre Schaltmöglichkeiten für mehr Vielseitigkeit. Die Revstar Element-Modelle verfügen über den Dry Switch-Hochpassfilter, der mit der ursprünglichen Serie eingeführt wurde. Die Revstar Standard- und Professional-Modelle, die entweder mit Humbuckern oder P90-Singlecoil-Tonabnehmern erhältlich sind, verfügen über den Focus Switch – eine passive Boost-Funktion, die an den Sound von overwound Tonabnehmern erinnert – sowie über eine einzigartige 5-Wege-Schaltung, die klassische „In-between“-Sounds neu interpretiert. Das überarbeitete Lineup bietet außerdem ein neues Halsprofil mit matten Lackierungen für alle Modelle, eine neue Auswahl an vom Rennsport inspirierten Finishes und die ersten Linkshändermodelle in der Geschichte der Serie. Yamaha Guitars gehen also hier einen selbstbewussten Schritt Richtung Zukunft. Freut uns – und wird von uns auch sobald wie möglich getestet.

Preise (UVP in €):

RSP20: 2.260,00

RSP20X: 2.260,00

RSP02T: 2.260,00

RSS20: 929,00

RSS20L: 929,00

RSS02T: 929,00

RSE20: 578,00

RSE20L: 578,00