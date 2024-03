Zoom MS-70CDR+ MultiStomp Modulations-Multieffekt Pedal

Zoom in and find out - Das neue Zoom MS-70CDR+ MultiStomp

Zoom stellt das neue MS-70CDR+ MultiStomp Multieffekt-Pedal vor. Der neueste Spross der MultiStomp-Familie kümmert sich hauptsächlich um Modulationseffekte und dürfte, neben den Gitarristen und Bassisten, vor allem auch für Keyboarder interessant sein.

ANZEIGE

Zoom MS-70CDR+ MultiStomp Modulation Effects

Das MS-70CDR+ bietet 149 räumliche Effekte, die von Chorus über Delays bis hin zu atmosphärischen

Reverbs reichen. Die Stereo Eingangsbuchse verträgt Instrumenten- und Line Level und kann somit auch direkt von Synthesizern angesteuert werden. Die Bedienung und Programmierung erfolgt entweder am Gerät, oder man nutzt die Guitar Lab App, die es allerdings bislang nur für iOS geben wird und die demnächst im App-Store verfügbar sein wird.

Affiliate Links Zoom MS-50G+ Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 147,00€ bei

Bis zu sechs Effekte gleichzeitig kann ein Effektpatch enthalten, die Auswahl der Effekte wird durch die sich verändernde Farbe des Displays optisch unterstützt. So dürfte auch auf dunklen Bühnen und bei fehljustierter Gleitsichtbrille die Orientierung gelingen. 80 mitgelieferte und weitere 100 User Presets dürften ausreichend Möglichkeiten bieten.

Der Aufbau der MultiStomp Pedale ist immer gleich. Im oberen Drittel des Pedals dominiert das Display, in der Mitte befinden sich vier leicht schräg angebrachte Regler, die die vier virtuellen Regler im Display repräsentieren und der größte Teil des Pedals wird von der Bedienfläche vereinnahmt. Das Konzept der Bedienfläche habe ich im Test des Zoom G2X FOUR bereits vorgestellt, hier noch mal in Kürze:

Auf dem Pedal befindet sich ein Block mit vier Gummitastern und einem Switch. Diese „Kreuztasten Navigation“ ist am besten mit einer Maus vergleichbar. Die Tasten „Scroll Left“, „Scroll Right“, „Memory Up“ und „Memory Down“ navigieren durchs Display, der in der Mitte befindliche Taster entspricht einem Klick mit der Maus. Die vier Regler sind jeweils mit einer Push-Funktion ausgerüstet und ermöglichen weitergehende Navigation.

Die Auswahl der Patches kann, neben der Navigation mit den Kreuztasten, auch per MIDI erfolgen, hierzu verfügt das Pedal über USB-To-MIDI Schnittstelle.

ANZEIGE

Zoom MS-70CDR+ MultiStomp – Was ist drin?

Was kann denn das Zoom MS-70CDR+ MultiStomp nun im Detail? 43 Chorus- und weitere Modulationseffekte eröffnen den Effektreigen, dazu kommen 29 Delays in Mono und Stereo, die mit Delayzeiten von jeweils bis zu 4 Sekunden arbeiten.

33 Reverbs von Spring, über Hall, Plate und Arena stehen zur Verfügung, zusätzlich laden 44 Dynamikeffekte und Filter wie EQs, Compression, Noise-Reduction und andere, spezielle Effekte zum Experimentieren ein. Die Stromversorgung des Zoom MS-70CDR+ MultiStomp erfolgt entweder per 9 V Netzteil oder durch Einsetzen von zwei AA-Batterien. Mit Maßen von 33 mm (T) × 79 mm (B) × 61 mm (H) und ca. 400 g Gewicht ist dem Zoom MS-70CDR+ ein Plätzchen auf dem Pedalboard schlecht zu verwehren.

Der Preis für das Modulations-Multieffekt Pedal liegt bei 169 €, was mir angesichts der Möglichkeiten sehr fair erscheint. Die Lieferbarkeit ist für das zweite Quartal angekündigt.