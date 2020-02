2Box neues E-Drumset Speedlight Kit ab sofort erhältlich

Neues Mittelklasse-Drumset aus Schweden

Nachdem man vom schwedischen Hersteller 2Box in der letzten Zeit, zumindest was komplette E-Drumsets betrifft, wenig gehört hat, ist das neue Set „Speedlight Kit“ ab sofort erhältlich. Neben der Entwicklung neuer Drum-Module, so wie das von uns getestete DrumIt Three, hat man offensichtlich auch wieder an einem neuen Komplett-Kit gearbeitet.

Das DrumIt Three Modul ist auch das Herzstück des neuen Speedlight Kits. Es bietet 4 GB Speicherplatz für Samples und unterstützt die Multilayer-Sample-Technik. Neben den zum Speedlight Kit gehörenden Pads lässt es sich auch mit Pads anderer Hersteller betreiben – nur für den Fall, dass ihr euer bestehendes Set mit neuen und aktuellen Sounds aufbessern möchtet. 15 Trigger-Eingänge bietet das DrumIt Three Modul, hier lässt sich also allerhand anschließen.

Vier Direct-Ausgänge plus Kopfhörerausgang, MIDI-Ein- und Ausgang, USB-Anschluss und die Möglichkeit, über einen Line-Eingang Signale einzuspeisen, erlauben vielfältige Verbindungen des Moduls.

In Kombination mit einem 10″ Zwei-Zonen Mesh-Head Snare-Pad, drei 8″ Zwei-Zonen Mesh-Head Tom-Pads sowie 12″ Zwei-Zonen Crash-Pad und 14″ Drei-Zonen Ride-Pad (beide inklusive Abstoppfunktion) und natürlich einer HiHat (14″) und einem Kick-Drum-Pad wird aus dem DrumIt Three Modul dann ein komplettes Set.

Zum Preis von 1.298,- Euro ist das Speedlight Kit ab sofort erhältlich. Um ein Testgerät kümmern wir uns bereits.