EINSTEIGER KNOW HOW: Aufbau eines Mischpults Teil 1

Auch wenn der Aufbau eines Mischpults für die meisten Leser von AMAZONA.DE schon lange kein Buch mit sieben Siegeln mehr ist, gehen die ersten Fragen von Studio- und Konzertbesuchern doch meist in die Richtung „Kennen Sie sich mit den ganzen Knöpfen aus?“

Wie sorgen für Abhilfe, denn ab sofort könnt Ihr diesen Leuten das Einsteiger Know How Mischpult vorzeigen, das spart Euch Zeit und Nerven und gleichzeitig kann der ein oder andere Neuling vielleicht noch etwas für sich mitnehmen.

Mischpulte gibt es in allen erdenklichen Größen und Formen, die Aufgabe eines Mischpults bleibt in der Regel aber stets die Gleiche: Audiosignale ins Mischpult einführen, ggf. verstärken, bearbeiten, in der Lautstärke regeln und am Ende wieder ausgeben. Und das möglichst in einer nicht schlechteren bzw. an Raum und Einsatzgebiet angepassten Qualität und Form. Dementsprechend gleichen sich die groben Spezifikationen von Mischpulten auch, auch wenn es natürlich quantitativ wie qualitativ große Unterschiede gibt. Für unseren Mischpult Überblick haben wir uns ein gängiges Modell ausgesucht, das Mackie 1604 VLZ4. Einfach weil man hier eine Vielzahl von Mischpult-Eigenschaften erklären kann.

Das Mackie 1604 verfügt über insgesamt 16 Eingangskanäle, d.h. es lassen sich bis zu 16 Mikrofone oder Instrumente am Mischpult anschließen. Mikrofone werden in der Regel über XLR angeschlossen, Instrumente über Klinkenbuchsen. Das Mikrofon/Instrumentensignal findet so seinen Weg in das Mischpult hinein und liegt darauf „am Kanal an“, d.h. alle Regler die zum entsprechenden Kanal gehören steuern und beeinflussen das Audiosignal.

Da wäre zunächst der Gain-Regler, der darüber entscheidet wie viel Signal in den Mixer eingeht, von viel zu wenig bis übersteuert, nahezu die Beschallungsanlage zerstörend ist alles möglich. Die meisten Mikrofone geben relativ wenig Pegel/Signal ab, so dass der Mixer über interne Mikrofonvorverstärker verfügt, die das Signal verstärken und lauter machen. Und da sind wir schon bei einem der ersten Knackpunkte: Solche Preamps gibt es in guter, aber auch in schlechter Qualität, so dass das Mikrofon nach Durchlaufen des Mixer ganz und gar nicht mehr so klingt wie man es kennt. Hier scheiden sich also bereits die ersten Geister.

Zusammen mit dem Gain-Regler findet man an einem Mischpult oftmals auch einen PAD-Schalter, der zu laute Signale um einen festen Wert absenkt und einen Trittschallfilter, ein Hochpass-Filter der tiefe Frequenzen abschneidet die vornehmlich durch Schritte auf der Bühne oder Griffgeräusche am Mikroständer entstehen. Ebenfalls manchmal an Bord ist die optionale +48V Phantomspeisung, da manche Mikrofone für den Betrieb eine anliegende Spannung benötigen. In kleineren Pulten lässt sich dies nicht einzeln pro Kanal, sondern nur in Gruppen bzw. global für alle Mikrofonkanäle aktivieren.

Hat das Signal seinen Weg durch Gain-Regler, Preamp und Pad geschafft, steht als nächstes entweder Klangregelung oder AUX-Wege an. Bei der Klangregelung handelt es sich um einen Equalizer, den man vereinfacht von der Stereoanlage her kennt. Bestimmte Frequenzen, aufgeteilt in Tiefen, Mitten und Höhen lassen sich hier beeinflussen. Etwas bessere ausgestattete Mischpulte erlauben sogar das „Stimmen“ der Frequenzbänder, d.h. mit einem zusätzlichen Regler legt man das Frequenzband fest das beeinflusst werden soll. Das Mackie 1604 bietet beispielsweise zwei feste Frequenzbänder bei 80 Hz (Low) und 12 kHz (High) sowie ein im Bereich von 100 Hz bis 8 kHz stimmbares Mittenband (Mid). Zwar nicht beim Mackie 1604 aber oftmals auch an Bord ist die Möglichkeitn die Gütebreite (Q-Faktor) zu bestimmen, d.h. wie breit- oder schmalbandig greift der Equalizer ein.