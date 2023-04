Chord Machine mit Extras

Akkorde sind nicht jedermanns Sache, das ist weithin bekannt. Damit man aber trotzdem in den Genuss von drei- oder vierstimmigen Akkorden kommt, gibt es diverse Helfer-Tools, die einem das Leben leichter machen sollen. Akuto Studio Chord Machine AKT 0.1 ist genau solch ein Gerät. Doch was genau bietet es?

Akuto Studio Chord Machine AKT 0.1

Die Chord Machine von Akuto Studio ist ähnlich wie ein Akkordeon aufgebaut, sieht aber nicht nur optisch deutlich lässiger und cooler aus, sondern bietet auch funktional ein paar interessante Features.

ANZEIGE

Auf der linken Seite bietet die Chord Machine ein Touchscreen, das für die MIDI-Steuerung und MIDI-Effekte herangezogen werden kann. Mit Hilfe des Drehknofps mit dem roten Punkt lassen sich Akkordtypen, Halbtöne, Transpositionen und weitere Parameter auswählen, einstellen und aktivieren.

Grundsätzlich ist die Chord Machine als MIDI-Controller ausgelegt, d. h. das Gerät bietet selbst keine Sounds, sondern steuert lediglich externes Equipment wie Synthesizer, Workstations etc. an.

ANZEIGE

Laut Feature-Liste der Akuto Studio Website bietet die Chord Machine folgende Funktionen:

3 Keyboard Modes: Tonnetz, Accordion, Piano

3 Touchscreen Modes: Direct, Bimanual, Strum

Horizontal and vertical Keyboard Grid Offsetting

Tone & Octave Adjustment

Backlight Feedback

Up to 4 active borders / effects (MIDICC)

MIDI CC customisable presets

MIDI CC Range mapping (maximum, minimum)

Live Play Feedback: Chords, Notes

Tutorial mode through web app

Ambidextrous usage: 180° turnable device

Da die Akuto Studio Chord Machine offiziell erst am 25.04.2023 vorgestellt wird, hält sich der Hersteller mit Sitz in Lausanne, Schweiz aktuell noch etwas mit Informationen zurück. Auf der Herstellerseite kann man sich aber in eine Mailing-Liste eintragen und hierfür einen 80,- Dollar Rabatt sichern.