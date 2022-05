Test: Unison MIDI Chord Pack & MIDI Chord Bundle

Der schlimmste Online-Kauf meines Lebens

Das UNISON MIDI Chord Pack Versprechen

Um was geht’s?

Seit Wochen geistern Online-Ads auf Installation und Facebook und versprechen dem frischgebackenen Musiker, ihm bei der Komposition seiner Songs zu helfen. Ganz „easy“ soll man mit Unison seine ersten Number-One-Hits produzieren können. Alles was man braucht, liefern einem die MIDI-Files von UNISON. Unzählige „Star-Producer“ führt dabei das Video auf, die alle auf diese Packs schwören. „Einfach Drag & Drop“ und schon ist der Song fertig. Keine Copyright-Probleme, keine Lizenzkäufe – einfach loslegen und der fertige Song entsteht fast wie von selbst. Klar hat uns das neugierig gemacht.

Ein Online-Kauf der abstoßenden Art

Auf der Startseite begrüßt uns in einem Video (mit Text und Standbild) SEP. Er ist nach eigenen Angaben ein Multimillion-Beststeller-Remixer u. a. für Alan Walker. Hier eine Kostprobe seines Schaffens:

Wer SEP nun genau ist, bleibt vollkommen unklar. Sein Name taucht weder im Impressum von UNISON auf, noch steht der Name irgendwo auf der Website von UNISON. Ist der smarte Kerl vor dem Mischpult evtl. nur der Lockvogel, der Vertrauen aufbauen soll. Wenn ja, verhindert die Website selbst, aber gekonnt, den Vertrauensaufbau.

Alles an der Aufmachung der Seite schreit einem nämlich SELLING SELLING SELLING entgegen.

Ich mache mich also auf die Suche nach dem Kaufpreis des ach so genialen MIDI-Packs und muss endlos nach unten scrollen, vorbei an all den erfolgreichen Produzenten, die mir in Dutzenden von Videos von diesem MIDI-Pack vorschwärmen wollen:

Und vorbei an dieser vielversprechenden Garantie, die ich später noch ausprobieren werde:

Ganz unten auf der Seite werde ich endlich fündig und erfahre, dass heute mein Glückstag ist. Nur 27,- Eufro soll das Package heute statt der sonst üblichen 67,- Euro kosten.

Na, da schlage ich doch sofort zu, nicht dass mir der Glücksrabatt noch verloren geht. Zum Glück kann ich von hier aus sofort auf den leuchtend türkisblauen Button GET THE PACK zugreifen, der gefühlt hundert Mal auf der Seite zu finden ist.

Statt einer klassischen Shops-Seite mit Bezahlfunktion, fordert man mich aber erst zweimal hintereinander auf, meine E-Mail-Adresse anzugeben (mir schwant Schreckliches). Endlich darf ich bezahlen und überweise per Paypal die 27 USD. Eigentlich sollte jetzt der Punkt kommen, an dem ich die Files downloaden kann. Pustekuchen!

SEP und seine Spießgesellen wollen mich noch ein wenig auf ihrer Seite halten und mir ein Video vorspielen. Dabei wird ganz klar erklärt, sollte ich die Backspace-Taste drücken oder den Browser schließen, dann komme ich offensichtlich nicht zu STEP 3 ACCESS.

Echt jetzt: Die wollen mir also jetzt nochmals eine Ladung Werbung reindrücken? Freundlich erklärt man mir, dass man sich in der Zwischenzeit schon mal um die Bereitstellung meines Downloads kümmern wird. Ich fühle mich ein wenig wie an der Warenausgabe beim Möbelhaus.

Minutenlang werde ich nun per Video und Audio (wieder SEPs Selling-Voice) zugetextet. Man erklärt mir, dass dieses tolle Millionensellingding wirklich supertollmegaextrageil ist, aber leider ganz ganz viele Musiker damit nicht klarkommen. Aha?

Mit jeder Sekunde, die das Video läuft, wird mir klar, dass ich hier einfach nur Tausende MIDI-Akkorde gekauft habe, eine Zusammenstellung sinnvoller Abfolgen, nun aber extra Geld kosten soll. Das Ganze nennt sich MIDI CHORD BUNDLE. Es sind wohl wieder gefühlt Tausende von Akkordfolgen auf Basis der hypergrößtensupermega-Hits. Ich warte und warte und ich wünschte, ich wäre jetzt gern so ein fieser Mafiosiboss, der Zugriff auf Pferdeköpfe hat.

Dann sind wir endlich am Ende angelangt. Puh. Geschafft … aber NEIN NEIN NEIN.

Ich kann es nicht fassen, ich bin wirklich beim „billigen-online-Jakob“ am Trödelmarkt gelandet:

Ich erspare euch die Folien, die danach kamen, bis SEP-Jakob endlich den finalen Preis aufrief:

Zu den bereits bezahlten 27 USD soll ich nun weitere 97 USD berappen.

OK, nicht mir mir. STOP – da bemerkte ich, dass die Seite immer noch nicht auf STEP 3 – ACCESS springt. Stattdessen erscheint ein roter Countdown unter dem Button YES, UPGRADE MY ORDER.

Gleichzeit poppen kleine Fenster auf , die mir signalisieren wollen, dass eben in diesem Moment andere User dieses unglaubliche Angebot angenommen haben. Noch einer und noch einer… und ich warte und warte.

Das Ende vom Lied: Der Counter bleibt nach 15 Minuten bei 00.00.00 stehen und nichts tut sich. Wurde ich über den Tisch gezogen. HEY – schreie ich innerlich und will dem Bildschirm Gewalt antun, obwohl der ja nur der Überbringer der Botschaft ist.

PLING: Im Spam-Ordner ist eine E-Mail gelandet mit der Möglichkeit des Downloads der UNISON MIDI-Packs.

Die Unison MIDI-Files in der Praxis

SEP hatte mich ja vorgewarnt. Das MIDI-Chord-Pack würde viele frustrieren. Na, dann bin ich da ja nicht alleine. Auf der anderen Seite wollte ich mich nicht auch noch weitere 97 USD berappen, um endlich in den Genuss des ganzen Services zu kommen.

Und so schlummern jetzt auf meiner Festplatte unzählige Akkorde, die man unkompliziert per Drag & Drop in die Timeline einer DAW ziehen kann.

Für Noten- und Harmonieunkundige dürfte das Zusammenstellen sinnvoller Akkordfolgen ohne das Erweiterungspaket aber tatsächlich eine Herausforderung werden.

Auf der anderen Seite findet man im Netz genügend Informationen zu den Harmoniefolgen berühmter Songs und kann damit auch ohne das optionale Unison-Bundle zum selben Ergebnis gelangen.

Also würde ich jetzt nur die Sammlung an MIDI-Files-Chords beurteilen, würde ich angesichts des Preises von 27 USD durchaus einen Stern vergeben.

Bewertung des Unison MIDI Chord Pack

Die Art und Weise, wie Unison versucht Käufer zu generieren, ist so unterirdisch, dass ich nicht anders konnte, als die schlechteste Bewertung zu vergeben, die AMAZONA.de wahrscheinlich je vergeben hat.

Würde UNISON stattdessen seine Produktpalette in einem Shop aufführen und seine Besucher nicht zwingen, sich diesen Verkaufsmüll anhören zu müssen, wäre mein Urteil deutlich milder ausgefallen.

Ich hatte ja kürzlich die Song-Baukästen von Studiotemplates.com vorgestellt, die erscheinen mir deutlich sinnvoller, wenn auch kostspieliger, um aus dem Quellmaterial eigene Songs zu erstellen und auch einen Lerneffekt dabei erzielen zu können.

Nachtrag: Die Rückerstattung des Kaufpreises wurde zumindest schnell bestätigt.