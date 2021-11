Test: Studiotemplates.com, Software Baukasten für Hits

Mit Song-Templates zum eigenen Hit?

Mit Sicherheit ist dies einer der Beiträge, die die Gemüter der AMAZONA.de-Community wieder in Wallung bringen wird, es geht nämlich um vorgefertigte Hit-Baukästen. Während in den 90ern diverse Hersteller ganze Ladungen an Sample-CD-ROMS nach Stilrichtungen sortiert auf den Markt geworfen haben, mit Loops aus Basslines, Drums, Pads und Vocals um damit dem Dance-Hits von der Stange produzieren zu können, haben sich in den letzten zehn Jahren damit vor allem die Library-Hersteller von Native Instruments und Akai für Maschine und MPC einen Namen gemacht.

Inzwischen gibt es aber auch Online-Anbieter, die entsprechende Templates für einige der marktführenden DAWs anbieten. Einer davon sitzt hier in Deutschland in Köln und vertreibt seine Produkte unter dem Namen Studiotemplates – entsprechend auch der Name der Website: Studiotemplates.com. Marc Wagner, seines Zeichens Business-Developer der Firma, hat uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden und einige der Packages als Download zukommen lassen.

Der Vorteil heute gegenüber dem puren Sampling-Zeitalter. Nur noch ganz wenige Tracks greifen wirklich auf Samples zu oder sind reine Audiofiles. Ein Großteil sind MIDI-Spuren, die auf Plug-ins zugreifen. In Logic wird zum Beispiel als Haus- und Hoflieferant für Percussion und Drums Ultrabeat. Das wiederum ermöglicht einem, entsprechende Tracks in eigene Produktionen zu integrieren und vor allem diese Spuren dann nach Belieben abzuwandeln.

Stilrichtungen und Auswahl

Die Auswahl auf der Seite ist ziemlich umfangreich – und jede Woche kommen neue Packages hinzu. Von Deep House über Techno bis Trance (und viele mehr) lassen sich die Templates sortieren und vor dem Kauf auch anspielen. Man kauft die Sache also nicht im Sack. Mit 29,- Euro pro Template ist man letztendlich dabei.

DAW-Formate/Speicher und Integration

Studiotemplates bietet seine Files für Ableton Live, Cubase, FL Studio und Logic Pro an. Zusätzlich gibt es reine Sample-Packs, denen wir uns heute aber nicht widmen werden. Die Packages sind in der Regel zwischen 50 MB und 130 MB groß, es gibt aber auch Templates, die nur wenige MB Speicher benötigen.

Die mitgelieferten englischsprachigen Handbücher beschränken sich im Prinzip auf die Anweisung:

Unzip the Zip Folder Open the logicx project file in Logic

Bis dahin funktioniert auch alles soweit reibungslos, aber schließlich meldet Logic dennoch einen Fehler. Ein passendes, aber notwendiges Plug-in fehlt:

Der kostenpflichtige Synth: Sylenth1

Erstaunlich, aber leider unumgänglich, ist der kostenpflichtige Erwerb des LenarDigital Plug-ins Sylenth1, der immerhin seit 2006 auf dem Markt ist und noch immer mit 139,- Euro zu Buche schlägt. Immerhin läuft der Sylaneth1 reibungslos auch auf den neuesten Betriebssystemen von Windows und Apple – und vielleicht mag dieser Support der Grund dafür sein, warum Studiotemplates an diesem Plug-in festhält. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es hier Freeware-Synthesizer gäbe, die den Job ebenso gut machen könnten.

Die Templates in der Praxis

Unabhängig vom persönlichen Geschmack und bevorzugten Stilrichtungen produziert, wurden die Templates BOMBE! Echt jetzt. Was da aus den Studiolautsprechern tönt, hat Hand und Fuß und macht mächtig Druck. Die Jungs und Mädels, die das produzieren, verstehen ihr Handwerk.

Ich gehe sogar soweit zu sagen, dass diese Templates auch hervorragende Tutorials darstellen, um zu lernen, wie „fetter“ Sound in der DAW gemacht wird. Hier wird wirklich mit allen Raffinessen moderner Studioproduktionen gearbeitet – und das ist das eigentlich das Irre an den Dingern.

Für mich war die Suche nach dem „wie zum Henker haben sie das denn gemacht“ viel spannender als die Templates selbst. In einem der Templates hatte ich z. B. eine Kick-Drum, die erst ab dem achten Takt ihre volle Breite und Tiefe entfaltete (klar lief die über einen Sidechain), …

… aber der eigentliche Clou war ein dynamisch gesteuertes Highpass-Filter, das erst im entscheidenden Moment die tiefen Frequenzen freigab. Das mag jetzt ein banales Beispiel sein – soll aber auch nur verdeutlichen, dass die Studiotemplates-Crew mit vielen filigranen Kniffen ihren Tracks Leben eingehaucht hat.

Aufbau der Songs

Zu Beginn zeigen sich die Songs in sauber verpackten Spurpaketen, schön sortiert nach Drums, Vocals, Instruments und im obigen Fall einer Extra-Filter-Spur. Klapp man die Pakete auf, sieht das wie folgt aus:

Hier wurde nun das Drum-Paket geöffnet. Über das eingeblendete Mischpult lassen sich dann auch relativ leicht die die Sidechains, die Busse und alle verwendeten Plug-ins und Effekte in den einzelnen Kanälen nachvollziehen.

Für wen eignen sich Song Templates?

Das ist nicht leicht zu beantworten, da die Anwendungsmöglichkeiten wirklich vielfältig sind. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich die eine oder andere Spur in künftige Produktionen verwenden würde. Ob das die wirklichen spannend aufgebauten Drumtracks sind oder auch manch raffinierte Akkordfolgen mit dazugehörigen Basslines – wieso nicht? Ich mag keine Dogmen. Klar, mache ich gerne meine eigenen Tracks, aber ich finde es auch nicht verwerflich, mich bei ein paar Bauklötzchen zu bedienen.

Sicher ist aber, dass die Templates nicht für jemanden geeignet sind, der hofft, ohne selbst Hand anzulegen, damit den nächsten Hit zu produzieren oder – was viel wichtiger ist – viel Spaß zu haben. Der Spaß kommt nach meinem Geschmack immer noch durch Spielfreude und Kreativität.

Klangbeispiele gefällig?

Dann bitte direkt zur Website des Anbieters wechseln, da findet ihr unzählige davon. Aber eines ist dabei glaube ich wichtig: Den persönlichen Geschmack werdet ihr dort nicht finden, sondern maximal eine gewisse Schnittmenge zu den eigenen Vorlieben. Es bleibt, wie oben erwähnt: Die Templates sollen den kreativen Ball nur ins Rollen bringen.

Kommerzielle Verwendung der Tracks

Nach Angabe von Soundtemplates.com ist die Verwendung der Tracks in eigenen kommerziellen Produktionen erlaubt. Zusätzliche Lizenzen fallen nicht an. Da sich Lizenzbestimmungen aber immer mal ändern können – und wir auch dafür keine Haftung übernehmen wollen – wird jedem dringend geraten, sich die Lizenzbestimmungen selbst gut durchzulesen. Diese sind HIER zu finden.