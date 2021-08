Test: Korg Prophecy Software-Synthesizer, Plug-in

Korg Prophecy als Plug-in

Als ich auf AMAZONA.de bei den News gelesen hatte, dass die neue Korg Collection 3.0 neben einer VST-Version des Korg Triton Extreme und einem VST des eben als Hardware neu aufgelegtem MiniKorg 700s auch eine VST-Version des legendären Korg Prophecy beinhalten soll, wurde sofort meine Aufmerksamkeit geweckt.

Während Simulationen von analogen Klassikern mitunter immer noch das Klangpotential der Vorbilder nicht ganz erreichen, sollte die Portierung der rein digitalen Algorithmen der MOSS-Synthese eigentlich ein identisches Klangbild möglich machen – so meine Erwartung. Spannend machen den Prophecy natürlich vor allem die Physical-Modeling-Oszillatoren, mit denen Korg so wie die Konkurrenz von Technics und Yamaha versuchte, physikalisches Verhalten von Saiten, Resonanzkörpern, Röhren etc. zu simulieren, um bis dato ungehörte Klänge zu ermöglichen.

Der Korg Prophecy als Software-Synthesizer

Wer jemals einen Hardware Korg Prophecy unter den Fingern hatte, wird bestätigen, dass der Kleine ganz schön groß tönen konnte, er war einfach ein sehr feiner Solo-Synthesizer, auch das dritte Wheel mit integriertem Ribbon-Controller (das im Korg Z1 als Z-Pad weitergeführt wurde) trug wesentlich zur Spielfreude bei, die man mit diesem Instrument haben konnte und kann. In meinem Fall habe ich das VST über einen Yamaha Montage angesteuert und siehe da, der Touch-Strip des Montage war automatisch auf den Strip des Prophecy VST geroutet und er ist von den Abmessungen auch nahezu identisch – fein.

Der Korg Prophecy war übrigens der erste Hardwaresynthesizer von Korg, der die MOSS-Oszillatoren in den Markt einführte, allerdings nur monophon, der Nachfolger Korg Z1 war dann schon polyphon, MOSS-Expansion-Boards für die Trinity und Triton Workstations folgten. Das erste Produkt und der Urvater der MOSS-Oszillatoren war allerdings die OASYS PCI-Karte, die in PCs eingesetzt werden konnte.

Und so schließt sich der Kreis – die MOSS-Oszillatoren sind wieder in die PC-Welt zurückgekehrt und dank der Rechenleistung heutiger PCs braucht man auch keine Prozessorkarte mehr. Ob und wie das Ganze gelungen ist, soll dieser Test aus Sicht eines ehemaligen Prophecy und immer noch aktuellem Z1, Moss-Expansion-Board und Oasys Besitzers und Benutzers beschreiben.

Das Routing des Korg Prophecy Plug-ins

Sehen wir uns zunächst einmal das Routing des Prophecy (VST) an:

Jede Stimme setzt sich aus bis zu 2 MOSS-Oszillatoren, einem Suboszillator und einem Rauschgenerator zusammen. Diesen ist fix eine Pitch-Hüllkurve zugewiesen. Die Oszillatoren und der Suboszillator werden über die Waveshaper in den Mixer geführt, der Noise-Generator geht direkt in den Mixer. Danach gelangt das Signal in die zwei in verschiedenen Routings schaltbaren Multimode-Filter und von dort in die AMP-Sektion. Final wird das Signal in der Effekt-Sektion aufpoliert. Als Modulationsquellen stehen 4 Hüllkurven und 4 LFOs zur Verfügung.

Korg Prophecy VST – die MOSS-Oszillatoren

Der Standard-Oszillator liefert die klassischen analogen Schwingungsformen Saw und Pulse, die mit einer Ramp-Schwingungsform gemischt werden können. Mittels Waveform-Modulation können die Breiten der Durchläufe der Schwingungsformen moduliert werden, mit dem Wave-Edge-Parameter können Obertöne in Abhängigkeit der Tonhöhe angehoben werden.

Spannender ist da der Kammfilter-Oszillator, Standardschwingungsformen und Noise werden dabei durch ein Kammfilter mit Feedback-Schleife geschickt, je nach Feedback-Level und Noise-Anteil ändert sich die Tonalität der Sounds zum Teil drastisch.

Beim VPM-Oszillator-Modell wird der Ausgang des Carriers (SIN, SAW, TRI, SQU), der zusätzlich noch durch einen Wave-Shaper geroutet wird, durch den Modulator (SIN, SAW, TRI, SQU) moduliert. Im Gegensatz zur ursprünglichen FM-Synthese z. B. eines Yamaha GS-1 wird bei der VPM-Synthese nicht die Frequenz, sondern die Phasenlage des Carriers moduliert, was bei Schwingungsformen digitalen Ursprungs Resourcen-schonender ist.

Der Modulations-Oszillator nutzt drei Modulationstypen Sync-, Cross- und Ringmodulation, wobei Oszillator 1 fix den Modulation-Input liefert und Oszillator 2 ebenso fix der Modulation-Oszillator ist und nur im Oszillator 2-Slot eingesetzt werden kann.

Mit dem Brass-Oszillator kommt dann endlich Physical-Modeling mit ins Spiel. Grundsätzlich gilt folgende Einschränkung: Sounds mit Standard-, VA- oder VPM-Modellen können aus 2 Oszillatoren zusammengesetzt werden, wobei die Oszillatormodelle gemischt oder mit dem Modulations-Oszillator moduliert werden können. Die Physical-Modeling-Oszillatoren sind jedoch rechenintensiver, diese Sounds bestehen immer nur aus einem Oszillator (inkl. SUB und Noise), können also weder mit anderen Oszillatormodellen gemischt, noch moduliert werden. Beim Hardware-Original war diese Limitierung wohl der Rechenleistung geschuldet. Warum man sich beim VST hier so strikt an das Original gehalten hat, verstehe ich nicht.

Der Brass-Oszillator bietet 4 Modelle (Trumpet1, Trumpet2, Trombone, Horn), wobei der Lippencharakter, Breath-Pressure und die Atemrichtung den Sound beeinflussen.

Der Reed-Oszillator bietet 13 Rechenmodelle (u. a. Soprano-, Alt-, Tenor- und Baritonsax, Flöten, Reeds, Recorder, Bottles). Die wenigen Parameter sind bei allen Typen gleich: Atemdruck, Atemrichtung und Reed beeinflussen den Klang.

Der Pluck-Oszillator wurde hauptsächlich für die Simulation elektrischer Bass-Sounds ausgelegt. Parameter wie Attack-Noise, String-Position (wo wird die Seite im Verhältnis zur Lage des Pickups angeschlagen) und Loss (Schwingungsdämpfung der Seite) bestimmen den Charakter des Klanges.

Somit steht ein reiches Menü an Klangquellen parat, das im nächsten Schritt durch die Wave-Shaper geroutet wird:

Die Wave-Shaper können den Schwingungsformausgang der Oszillatoren mit den Modellen Clip oder Reso mit Feedback-Schleifen und Cross-Loops teils drastisch modifizieren, je nach Einsatz werden die Klänge angedickt und angezerrt.

Auch bei den Hüllkurven geizt Korg beim Prophecy nicht, insgesamt 4 sind vorhanden, eine kleine Besonderheit ist, dass die ADSR-Kurven zwischen Decay und Sustain noch einen „Slope“ aufweisen.

Das Routing der 2 Multimode-Filter ist auf 3 Arten schaltbar. Die Filter klingen sehr musikalisch und sind – bedenkt man das Alter der Algorithmen – sehr gut einsetzbar.

Eine Modulationsmatrix findet man im Prophecy nicht, Modulationsquellen und -Intensitäten sind direkt bei den jeweiligen Modulationszielen einstellbar, was ausgesprochen übersichtlich ist.

Die Effekte

Insgesamt stehen 6 Effekte zur Verfügung, wobei die Reihenfolge des Routings mit Distortion – Wah – Delay – EQ – Chorus/Flanger – Reverb fix vorgegeben ist. Die Effekte klingen allesamt gut, vor allem, wenn man das Alter der Algorithmen bedenkt.

Korg Prophecy VST – das User-Interface

Öffnet sich das Fenster des Prophecy VST fühlt man sich als (ehemaliger) Prophecy User sofort zuhause. Der Kopf zeigt eine Visualisierung der markanten Gehäuseform des Prophecy. Das Display, das im Wesentlichen nur mehr den Patch-Namen anzeigt sowie die 5 Performance-Controller und die 4 Knöpfe zum Aktivieren der 4 Performance-Layer sind in dieser Kopfzeile positioniert. Die Fußzeile ist ebenfalls im Prophecy Design gehalten und zeigt die 3 Wheels und die Tastatur. Zwischen diesen Kopf- und Fußzeilen befindet sich der eigentliche Editor, in dezentem Dunkelgrau gehalten.

Im Editor befinden sich links oben drei Buttons, die zwischen den drei Pages – Synth – FX und ARP schalten, auf diesen ist alles sehr übersichtlich dargestellt und editierbar. Hier hat man einen deutlichen Mehrwert im Vergleich zur originalen Hardware.

Im Synth-Modus sind alle Parameter der Oszillatoren, die Mixer-Settings, Filter samt Routing, die Wave-Shaper sowie die Hüllkurven und LFOs dargestellt und editierbar. Modulationsmöglichkeiten sind jeweils direkt bei den Parametern einstellbar. Man hat die gesamte Syntheseengine im Blick.

Auf der FX-Page sind die 6 FX samt Master nacheinander aufgefädelt, darunter an selber Stelle wie auf der Synth-Page die Modulationsquellen, also Envelopes und LFOs bei entsprechend modulierbaren Effektparametern.

Weiterhin befinden sich auf der FX-Page noch die Program-Voice-Settings. Hier stößt man dann auf eine echte Überraschung. Der Prophecy VST lässt sich nämlich im Mono- und Poly-Mode betreiben, es können theoretisch bis zu 256 Stimmen erzeugt werden. Der Prophecy VST kann also auch als Polysynth betrieben werden. Das kann man nutzen, um das Abschneiden von Noten bei Sounds mit langem Release zu verhindern, aber auch um Pads und Athmos zu bauen, die der originale Prophecy nicht liefern konnte.

Auf der ARP-Page kann der Arpeggiator mit max. 24 Steps programmiert werden und man kann den Performance-Controllern, Wheels, Ribbon und den 5 Performance-Knobs mit 4 schaltbaren Ebenen Parameter zuweisen.

Korg Prophecy VST – wie klingt der?

Lange ist es her, dass ich einen Korg Prophecy unter den Fingern hatte, aber gewisse Sounds sind da wohl im Gehirn eingebrannt. Man findet beim Durchstöbern der Patches viele alte Bekannte, Klang und Verhalten sind absolut authentisch. Je nach Wandler, durch den der Output der DAW geroutet wird, ändert sich der Charakter in Nuancen, ich habe ich den Sound des originalen Prophecy jedenfalls etwas mumpfiger in Erinnerung, auch mein Z1 erreicht die Brillanz moderner Wandler nicht, das hat aber natürlich auch seinen Charme.

Alle Stärken, die beim Prophecy damals für den gewissen WOW-Effekt gesorgt hatten, sind in die VST-Welt übertragen worden, das User-Interface ist gut durchdacht und sehr übersichtlich, so macht es wirklich Spaß, an den Sounds zu schrauben. Es ist erstaunlich, wie frisch manche Sounds nach so vielen Jahren immer noch klingen und wie gut sie sich stacken und in Arrangements einbauen lassen. Einige der Brass/Reed/Plucked-Modelle lassen sich sehr ausdrucksstark spielen. Dabei ist festzuhalten, dass keines der Modelle einen authentischen Natursound liefert. Von einem Yamaha VL-70m mit Patchman-ROM wird der Prophecy in puncto Bläser-Sounds auf die Plätze verwiesen. Korg hat einige Limitationen des Originals übernommen, etwa dass bei den Physical-Modeling-Oszillatoren kein zweiter Oszillator zugemischt werden kann. Das kann man natürlich mit einer zweiten Instanz des Plug-ins in der DAW kompensieren.

Was ist für die Zukunft zu erwarten? Innovatives wie Wavestate und Modwave erscheinen bei Korg ja leider nicht als VST, sondern im übergroßen Plastik-Dongle mit schlechter Tastatur und Mäusekino-Display. VSTs sind offensichtlich nur für digitale Aufarbeitung des Back-Kataloges die Plattform der Wahl. Dass Korg den Z1 nachliefern wird, ist daher wahrscheinlich. Und die Konkurrenz? Dass Roland die V-Synths und Vari-OS in die Roland Cloud portieren wird, ist auch nicht wahrscheinlich. Vielleicht wacht man bei Yamaha ja auch einmal auf. Die VL-Serie wäre es wert.

