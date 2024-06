Arturia FX Collection 5, Effekt-Plug-ins für die DAW

34 Plug-ins im Bundle!

Die Tatsache, dass Arturia in den letzten Jahren allerhand Plug-ins für die DAW herausbrachte, führte im Jahr 2020 dazu, dass die französische Firma diese in ein Bundle packte und als FX Collection auf den Markt brachte. Ab heute ist die Arturia FX Collection 5 erhältlich und diese umfasst mittlerweile stolze 34 Plug-ins aus den unterschiedlichsten Bereichen. Was ist neu im Bundle enthalten?

Plug-ins für die DAW: Arturia FX Collection 5

Die FX Collection 5 gehört mit Sicherheit zu den umfangreichsten Effekt-Bundles, die man aktuell kaufen kann. Wie eingangs erwähnt, gehören ab Version 5 nun 34 unterschiedliche Plug-ins zum Bundle dazu. Neu mit an Bord sind die zwei neuen Plug-ins Bus PEAK und Bus EXCITER-104 sowie die Efx-Plug-ins MOTIONS und REFRACT.

Bei Bus PEAK handelt es sich um einen Limiter-Effekt, der für den letzten Schliff des Songs sorgen und die optimale Lautheit erzeugen soll.

Der Bus Exciter-104 reproduziert einen klassischen Audio-Signalverstärker und laut Arturia eignet sich dieser bestens dafür, Kicks zu verstärken, der Stimme Präsenz zu verleihen und dem Mix mehr Leben einzuhauchen.

Zu Efx Motions schreibt Arturia: „Ein außergewöhnlicher Software-Effekt, der deine Tracks auf kreative Weise moduliert, bewegt und klanglich variiert.“ Und auch Efx Refract sorgt für einen neuen etwas anderen Sound, denn dieser Stereo-Multi-Effekt kann Klänge in komplette Klanglandschaften verwandeln, von experimentellen Verzerrungen bis hin zu verstimmten Harmonien.

Insgesamt gesehen bietet die FX Collection zum einen Plug-ins, die hochwertiges Outboard-Equipment emulieren, andererseits umfasst das Bundle aber auch innovative Tools, mit Hilfe derer man Sounds komplett verfremden und Neuartiges erzeugen kann.

Die Highlights der Arturia FX Collection 5 im Überblick:

FX Collection 5 enthält 34 Software-Titel. Darunter sind Distortion-, Granular-, Mix-Bus-, Modulations-, Delay-, Reverb-, Preamp-, und Filter-Effekte. 2 neue Studio-Mixing-Tools: Bus PEAK und Bus EXCITER-104 2 neue Kreativ-Tools: Efx MOTIONS und Efx REFRACT Modernisierte Vintage-Effekte mit zeitgemäßen Funktionen wie Sidechaining, Mid-Side-Bearbeitung, Hüllkurvenfolger, Look-Ahead-Tracking und mehr Originelle kreative Effekte für modernes, experimentelles Sounddesign hochauflösende 4K-Oberflächen enthält Hunderte Presets In-App-Tutorials für den Umgang mit Effektparametern und zahlreichen Tipps



Die FX Collection 5 ist ab sofort erhältlich. Als Systemvoraussetzungen gibt Arturia Windows 10 (oder neuer, 64 Bit) bzw. macOS 10.11 (oder neuer) an. Die Plug-ins können in den Formaten VST, AAX, Audio Unit und NKS (nur 64-Bit-DAWs) eingesetzt werden.

Zur Einführung der FX Collection 5 gibt es diese zum vergünstigten Preis von 399,- Euro. Dieser gilt bis zum 07.07.2024. Danach soll die Plug-in-Sammlung 499,- Euro kosten (UVP). Arturia-Kunden sollten bei Interesse in ihrem Kundenkonto nach vergünstigten (Upgrade-) Preisen schauen.