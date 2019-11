Babyface Pro FS und ADI-2 DAC: Zwei neue Produkte von RME

Schrecklich! Das macht aber nicht nur RME so. Ich liebe es wenn Geräte die Anschlüsse nur hinten Links oder rechts haben anstatt alles wild über die Seiten, Rückseite oder auch vorne zu verteilen. Wenn dann alles angeschlossen ist kommt man sich vor wie an einem schlecht verkabelten Serverschrank. Ab gesehen davon, RME macht sich hier auch ein kleines Weihnachtsgeschenk. Sehr wenig Verbessert aber immerhin zwei der populärsten Produkte mit kräftiger Marge gemolken. Ich vermisse immer noch eine Eurorack-AD/DA-Serie mit USB und ADAT. Kann doch nicht so schwer sein, sind ja nur Line-Signale. Hab keinen Bock mehr auf Expert Sleepers, zumindest nicht für diesen Zweck.