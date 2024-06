Behringer C112, Tonstudio- und Live-Mikrofon

Nachbau des Bassdrum-Klassikers

Nachdem Behringer in den letzten Jahren angefangen hat, den Synthesizer-Markt aufzumischen und kürzlich auch mit neuen Dynamikprozessoren und Studio-Preamps auf den Markt kam, hat man sich mit dem heute vorgestellten Behringer C112 einem Klassiker aus dem Mikrofonbereich angenommen. Sofort und auf den ersten Blick zu erkennen, es handelt sich um einen Nachbau des AKG D112.

Behringer C112, Studio- und Live-Mikrofon

Die Vorlage zum neuen Behringer-Mikrofon C112 ist das berühmte AKG D112, das sowohl im Tonstudio als auch auf der Live-Bühne für die Abnahme von Kickdrums prädestiniert ist. Aber auch andere tieffrequente Instrumente werden gerne mit dem D112 abgenommen. Seit vielen Jahren gehört dieses Mikrofon zur Standard-Ausstattung eines Tontechnikers.

Entsprechend der Vorlage handelt es sich beim Behringer C112 um ein dynamisches Großmembran-Mikrofon mit Richtcharakteristik Superniere. Den Frequenzbereich gibt Behringer mit 50 Hz bis 14 kHz an (zum Vergleich: Das AKG D112 MkII bietet 20 Hz – 17 kHz), der SPL liegt bei maximal 150 dB. In diesem Fall nicht verwunderlich, denn bei der Abnahme von Bassdrums muss ein Mikrofon schon ordentlich was abkönnen. Die Empfindlichkeit wird von Behringer mit -52 dB ±3 dB @ 1 kHz (1 V / Pa) angegeben.

Hier das offizielle Video dazu:

Ausgeliefert wird das Mikrofon in einer Kunststoffbox, worin es gut aufbewahrt und sicher transportiert werden kann. Zum Lieferumfang gehört ein 5/8-Zoll-Adapter.

Zeitnah werden die ersten Mikrofone im Handel erhältlich sein. Der Preis liegt bei 69,- Euro.