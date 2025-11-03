Behringer SDS-3, analoger Drum-Synthesizer

Analoge Drums à la Simmons

Vor über zwei Jahren wurde der Behringer SDS-3 erstmals vorangekündigt, nun ist der analoge Drum-Synthesizer offenbar bereit zur Verschiffung.

Behringer SDS-3 – Drums à la Simmons

Das Soundmodul für analoge Drums und Percussion ist ein Nachbau des weniger bekannten Simmons SDS-3 von 1978. Funktionalität wie auch die Optik ist stark an das Original angelehnt. Es gibt vier Kanäle mit jeweils einer universell angelegten Klangerzeugung. Das heißt, es gibt keine spezifischen Sektionen für Kick, Snare, Hihat etc., sondern man kann für jeden Kanal einen beliebigen Sound einstellen.

Die Drums bzw. Percussion werden jeweils mit einem Oszillator und Noise erzeugt, die einzeln oder gemischt genutzt werden können. Ein sogenannter Impact Click kann für einen betonten Attack dazugemischt werden. Die Tonhöhe des Oszillators lässt sich mit einer Decay-Hüllkurve auf- oder abwärts modulieren. Zusätzlich ist ein globaler LFO vorhanden, der bei den vier Sektionen aktiviert werden kann und mit Overall Pitch lässt sich das Tuning des gesamten Synthesizers steuern.

Die Ausstattung entspricht dem Simmons SDS-3. Nur die Fader der Kanäle wurde aus Platzgründen quer gelegt, denn hier wird das Behringer-typische Pultgehäuse verwendet. Das eigentlich Modul lässt sich aus dem Gehäuse nehmen und alternativ in einen Eurorack-Rahmen einsetzen.

Auf der Rückseite gibt es zwei zusätzliche Anschlüsse. Einen für ein Schwellerpedal, mit dem Overall Pitch gesteuert werden kann und einen für einen Fußschalter für „Decay Kill“, um lang ausklingende Sounds zu stoppen.

Die Sounds des SDS-3 können über MIDI, USB oder über vier Mic-Eingänge getriggert werden. Das Original von Simmons war darauf ausgelegt, dass die Sounds mit den (Kontakt)-Mikrofonen eines akustischen Schlagzeuges parallel getriggert werden können. Das Signal des Mic-Einganges wird parallel an einer anderen Buchse auch wieder ausgegeben. Außerdem sollen die Eingänge auch mit Trigger-Signalen nutzbar sein.

Es gibt noch keine Auskunft darüber, wann genau der Behringer SDS-3 verfügbar sein wird . Der Preis ist mit 249,- US-Dollar angegeben.