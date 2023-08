Kontaktaufnahme per Modul

Behringer stellt das Eurorack-Modul Radar gänzlich ohne lange Ankündigung vor. Als Vorbild für dieses Modul diente offensichtlich Ears von Mutable Instruments.

Behringer Radar, Eurorack-Modul mit Pickup-Mic

Radar ist mit einem Kontaktmikrophon ausgestattet, das direkt auf der Rückseite der Frontplatte angebracht ist. Damit kann Klopfen und Kratzen auf dem Panel, das an der zentralen Stelle offenbar etwas uneben ist, oder selbst laute akustische Töne im Raum in Signale umgewandelt werden.

Am Audioausgang lassen sich die gewandelten Klänge abnehmen und zum Beispiel in ein Filter oder ein Effektmodul zur weiteren Bearbeitung leiten.

Daneben sind noch ein Gate- und ein Envelope-Ausgang vorhanden. Mit dem Gate-Signal können andere Module, wie etwa Drum-Sounds, getriggert oder auch ein Sequencer gestartet werden. Dafür kann die Ansprechempfindlichkeit mit einem Regler justiert werden.

Für den Envelope-Ausgang kann ein einfacher Verlauf mit zwei Schaltern eingestellt werden. Für Attack und Decay sind jeweils die Schaltpositionen Slow, Mid und Fast möglich, die an dem Env-Ausgang ein entsprechendes Signal ausgeben.

LEDs zeigen die Aktivitäten der drei Ausgänge an.

Außerdem ist ein Eingang vorhanden, über den beispielsweise ein externes Mikrophon oder eine andere Signalquelle angeschlossen werden kann. Das interne Kontaktmikrophon ist dann deaktiviert.

Behringer Radar ist laut Facebook-Posting ab Werk versandbereit. Der Preis beträgt 79,- US-Dollar.

Unter diesem Link findet ihr unseren Status-Report zu den Testberichten der Eurorack-Module von Behringer.