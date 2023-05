Behringer Abacus, Eurorack-Modul

Kopie des Make Noise Maths

Behringer Abacus ist ein Eurorack-Modul für variable Hüllkurven- und LFO-Signale, ein sogenannter Function Generator. Als Vorbild für dieses Modul werden die Buchla-Module 257 und 281 genannt. Doch schon die ersten Kommentare unter dem Facebook-Posting bei Behringer weisen darauf hin, dass hier ganz offensichtlich das Modul Maths von Make Noise kopiert wurde. Und die Namensgebung ist ja eine offensichtliche Anspielung.

Zwar wurde die Anordnung der Bedienelemente gegenüber Maths leicht verändert, doch funktional scheint alles gleich zu sein. Es gibt vier Eingänge für Steuerspannungen und zwei für Trigger-Signale. Die CV-Signale können linear, logarithmisch oder exponentiell verändert und über spezielle Ausgänge untereinander verbunden werden. Auch die Anwendung für Lag, Slew und Portamento ist möglich. Jeder Eingang verfügt über einen bipolaren Abschwächer.

Das Modul ist in zwei gleichwertig Sektionen aufgeteilt. Man kann dort jeweils die getriggerten Signale mit Rise- und Fall-Zeiten versehen sowie die Verlaufskurve kontinuierlich verändern. Die Sektion lässt sich auch in den Cycle-Modus versetzten, was einem LFO bzw. Oszillator entspricht. Die Geschwindigkeiten für einen Durchlauf sollen zwischen max. 25 Minuten und 1 kHz liegen.

Mit diesem Modul setzt Behringer offensichtlich seine Strategie fort, nicht nur Vintage-Klassiker, sondern auch aktuell am Markt befindliche (oder erst kürzlich abgekündigte) Module anderer, vermeintlich kleiner Hersteller zu kopieren, wie schon bei den Modulen Four Play = Intellijel Quad VCA, Four LFO = XAOC Batumi oder auch die Open Source-Entwicklungen von Mutable Instruments wie Marbles, Ripples und Brains (samt Erweiterung) zu übernehmen.

Diesmal gibt es keine lange Vorankündigung, Behringer Abacus wird laut Facebook-Posting jetzt ab Werk verschickt und soll in Kürze im Handel sein. Der Preis wird mit 99,- US-Dollar angegeben.