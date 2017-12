BLACK BOX: AKAI MPC2000XL, MIDI-Production-Center

Die MPC2000XL und ihre Vorfahren

Der Ursprung der gesamten MPC-Serie findet sich bei einem Mann: Roger Linn. Er war es, der 1980 mit der Linn LM-1 und 1982 mit der LinnDrum Geschichte schrieb. Eigentlich sollte 1984 die Linn 9000 so etwas wie eine High-End Linndrum mit Sampling und Sequencer werden. Letztendlich war sie aber bis zuletzt fehlerhaft und unzuverlässig, wie selbst Roger Linn in einem Interview mit AMAZONA.de bestätigte.

1986 ging Roger Linns Firma „Linn Electronics“ schließlich Konkurs. Linn selbst, als genialer Erfinder und Ingenieur, wurde schließlich von AKAI PROFESSIONAL als Creative Designer angeheuert. Als Mitgift brachte Roger Linn die Pläne eines Produktes mit, welchem er den Namen „Linndrum-MIDI-Studio“ nennen wollte. Dieses Linndrum-MIDI-Studio war schließlich die Basis des ersten AKAI MIDI-Production-Centers – oder kurz, der AKAI MPC.

Zwei Jahre später war die AKAI MPC60 marktreif und wurde auf der Sommer NAMM in LA erstmals dem Musikervolk und den Studioproduzenten präsentiert. Während in USA dieses beeindruckende Studio-Masterpiece von Anfang an gut angenommen wurde, stand es vor allem bei europäischen Händlern wie Blei in den Regalen. Der Atari 1040ST hatte sich mit entsprechender Musiksoftware von Steinberg und C-Lab in den Studios breit gemacht. Die Arbeit mit einem Standalone-Sequencer galt in Europa schlechtweg als Anachronismus.

Um die Absatzzahlen dennoch hoch zu halten, wurden europäische Distributor sogar dazu gegängelt, Mindeststückzahlen abzunehmen, wollten sie vermeiden, dass ihnen der Vertriebsvertrag gekündigt wurde. Erst mit der House- und Techno-Welle der Neunziger Jahre wendete sich das Blatt. Die AKAI MPC3000, die 1994 noch immer unter der Mithilfe von Roger Linn entstand, war zwar kostspielig, hatte sich aber in Dance-Music-Kreisen einen enorm guten Ruf erarbeitet.

Völlig unerwartet trennte sich AKAI PROFESSIONAL nach Beendigung der Arbeit an der MPC3000 von Roger Linn und erschuf eine neue Generation an MPCs. Zu dieser zweiten Generation MPCs gehörten auch die AKAI MPC2000 (1997) und die hier vorgestellte MPC2000XL von 1999. Mir persönlich wurde damals bei einem Besuch der AKAI-Zentrale in Tokyo (ich war damals Marketing-Manager für AKAI Deutschland) mitgeteilt, dass man für die zweite Generation an MPCs keinen der alten MPC-Codes mehr verwendet hat, sondern die Software für AKAI MPC2000 und MPC2000XL komplett neu schrieb.

Obwohl es einige technische Verbesserung gegenüber der MPC60 und auch der MPC3000 gab, so gab es auch deutlich Einschnitte wie z.B. 2 statt 4 MIDI-Ausgänge oder verminderte Realtime-Fähigkeiten. Auch wird von Hardcore-Usern häufig kolportiert, dass die MPCs der ersten Generation einen besseren „Swing-Algorithmus“ mitbekommen hatten.

Die MPC2000 und MPC2000XL wurden dennoch weltweit ein riesen Erfolg und machten die MPC für fast jedermann erstmals erschwinglich.

Im Rückblick gilt heute vor allem die AKAI MPC2000XL als begehrt, da sie neben vielen technisch identischen Ausstattungsmerkmalen zur Vorgängerin ein klappbares Display besaß und ein paar Bedienelemente mehr, wie zum Beispiel Knöpfe zum Umschalten der Pad-Banks. Was sich sonst geändert hat – sowie ein BEST OFF an Tipp und Tricks im Umgang mit der MPC2000XL, schildern wir euch im nächsten Kapitel.

Eines steht jedenfalls fest: Als AKAI PROFESISONAL Anfang 2012 die erste MPC-Generation vorstellte, die eine Rechneranbindung benötigte und nicht mehr „standalone“ funktionierte, begann geradezu ein Hype um alle Vorgängermodelle, die diesen Malus nicht hatten. Egal ob MPC1000, MPC2000XL, MPC2500 – und sogar die Masterclass MPC60, MPC3000 und MPC40000 – alle erlebten ein erstaunliches Comeback, was sich in deutlich steigenden Gebrauchtmarktpreisen ausdrückt, aber auch in zahlreichen Modifikationen, die es mittlerweile für die AKAI MPC-Familie gibt.

An dieser Stelle sei auch nochmals auf Mark-Ephraim Kretschmer verwiesen, der sich mit seiner Company Rawndry auf die Restaurierung und Aufrüstung von Vintage-Sammlerstücken spezialisiert hat und der uns auch die meisten der Bilder für diesen Artikel zur Verfügung stellte.

Ich persönlich war immer ein großer MPC-Fan, hatte bereits die MPC60, später die MPC2000XL und zuletzt dann eine MPC-4000 und MPC-5000. Sogar eine Renaissance hatte ich eine kurze Zeit, bin damit aber nie warm geworden. Und der Gedanke, Musik mit der MPC X zu produzieren, reizt mich schon sehr.