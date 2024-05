Cherry Audio Chroma, Synthesizer-Plug-in

Von ARP zu Rhodes zu Cherry

Das Synthesizer-Plug-in Cherry Audio Chroma hat ein Vorbild, das weniger im Fokus der Vintage-Fans steht als andere Syntheszer aus den 80er-Jahren, nämlich den polyphonen Rhodes Chroma, der eigentlich von ARP entwickelt wurde.

Rhodes übernahm seinerzeit das Projekt, nachdem ARP bankrott gegangen war und brachte den Chroma sowie den tastaturlosen Chroma Expander in den Jahren 1982 bis 1984 auf den Markt. Cherry Audio hat zu der wechselvollen Geschichte des Synthesizers die Doku „The Story of Chroma“ produziert.

Das Plug-in Chroma bildet nicht nur den Sound, sondern auch die modulare Struktur des Synthesizers nach. Oszillatoren, Filter, VCAs und Modulatoren können in 16 Konfigurationen angeordnet werden. So können die beiden Oszillatoren zum Beispiel gemeinsam oder getrennt durch beide Filter geschickt werden, die seriell oder parallel nutzbar sind. Optional ist auch Ringmodulation oder ein VCA zwischen Oszillator und Filter möglich.

Die Zuordnung der umfangreichen Modulatiosmöglichkeiten ist auf dem GUI mit Pop-up-Menüs natürlich einfacher als am alten Original.

Zum eigentlichen Chroma Plug-in kann der Chroma Expander mit der identischen Klangerzeugung aufgerufen werden, um Split- und Layer-Presets erstellen zu können.

Außerdem gibt es eine Sektion mit Onboard-Effekten: Distortion, Phaser, Flanger/Chorus, Delay und Reverb sowie einem globalen Equalizer und Limiter.

Das Plug-in kann Sysex-Files von Rhodes Chroma bzw. Chroma Expander, die nachträglich MIDI-fiziert wurden, importieren. Es wurden auch die 250 originalen Presets in das Plug-in übertragen und um 450 neue Presets ergänzt.

Cherry Audio Chroma ist in den Formaten VST, VST3, AAX und AU sowie als Standalone-Version verfügbar. Das Plug-in kostet zur Einführung 69,- US-Dollar. Eine 30 Tage lauffähige Demoversion kann bei Cherry Audio heruntergeladen werden.