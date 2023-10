Rarer Korg-Klassiker als Plug-in

Cherry Audio PS-3300 ist die Software-Reinkarnation des polyphonen Analogklassikers von Korg. Von dem Original wurden wohl nur ca. 50 Stück gebaut, was einen A/B-Vergleich zwischen Plug-in und Hardware etwas schwierig gestaltet.

Cherry Audio PS-3300, Synthesizer Plug-in

Das Plug-in bildet den gewaltigen Synthesizer von 1977 in seiner eigentümlichen Funktionalität authentisch nach. Es gibt drei separate Einheiten des PSU-3301 Panels, die jeweils 12 individuell stimmbare Oszillatorbänke besitzen, bei denen sich jeder Halbton einstellen lässt. So können auch freie Skalen realisiert werden. Weiterhin hat jedes Panel zwei LFOs (Modulation Generator), diskret aufgebaute Tiefpassfilter, Hüllkurven und VCAs. Als Ergänzung der Möglichkeiten lassen sich die Filter zwischen eine PS-Modus und ein MS-Modus (VCF nach Korg MS-20), umschalten. Dazu kommen die berühmten Triple Resonators, die später Vorbild für Nachbauten als separate Filterbänke wurden.

Der Synthesizer ist semi-modular und erlaubt das Patchen von Modulationsverbindungen. Per Copy/Paste können Einstellungen zwischen den Panelen übertragen werden.

Das vierte Panel (beim Original PSU-3302) wurde von Cherry Audio in einigen Punkten abgeändert. Neben Mixer, Control Voltage Prozessoren und Sample&Hold-Einheit gibt es beim Plug-in auch die drei Effekt Chorus, Echo und Reverb sowie einen Limiter.

PS-3300 ist maximal 24-stimmig polyphon, kann aber auch in drei Modi (last, low, high note priority) monophon gespielt werden.

Das Plug-in ist mit einer Libray von über 360 Presets ausgestattet. Es ist vollständig MIDI-steuerbar, alle Parameter können per Lernfunktion bestimmten Controllern zugewiesen werden. Das User Interface lässt sich per Zoom-Funktion in der Größe anpassen.

Cherry Audio PS-3300 ist in den Formaten AU, VST, VST3, AAX sowie als Standalone-Software verfügbar. Der Preis beträgt zur EInführung 49,- US-Dollar, regulär 69,- US-Dollar. Eine 30 Tage lauffähige Demoversion kann von der Webseite heruntergeladen werden.

Unseren Vintage-Artikel zum Original von Korg findet ihr unter diesem Link.

PS: das man einen Korg PS-3300 auch in der Raumfahrt einsetzen kann, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.