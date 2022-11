Cherry Audio GX-80, Plug-in nach Yamaha CS-80 & GX-1 Synthesizer

Der CS-80 wird stark mit bestimmten Künstlern/Ästhetiken assoziiert.

Wer heute Musik macht, ob Drone, Dub oder Psytrance, der hat ganze Arsenale an ausdrucksstarken Synths zur Verfügung, die z.B. mit MPE weit über den CS-80 hinausgehen.

Damals waren die Sounds überwältigend, ist aber sehr lange her. Gut klingende VSTs sind natürlich erwünscht und gerne auch ein CS-80 Plugin aber es ist immer nur ein Stück Software, daß mit neuer GUI und anderen Justagen neu verwurstet und verkauft wird. Der Jupiter 4 von CA ist bei mir so ein Beispiel. Hatte den letztens benutzt und obwohl der Synth gerne für Old School Goa eingesetzt wurde, habe ich sehr lange gebraucht bis ein guter Sound rausgekommen ist. Dabei kamen letztlich diverse LFOs aus Ableton zum Einsatz und FM per LFO war Mikrometerarbeit mit der Maus. Am Ende dachte ich nur, mit Pigments oder Ableton Wavetable wäre ich wesentlich schneller und flexibler gewesen. Das sind die (künstlichen) Grenzen von solchen Emulationen.

Man glaubt oder meint häufig dies oder das zu benötigen, braucht aber nur seine Ohren zu öffnen. Genre und Synth ist dabei egal.