Cherry Audio Sines, Synthesizer Plug-in

Subtraktiv, additiv, 4-OP FM

Mit Cherry Audio Sines präsentiert der Software-Hersteller ein neues Synthesizer Plug-in, bei dem es sich dieses Mal nicht um eine Vintage-Emulation handelt, sondern es eine eigenständige Entwicklung ist.

ANZEIGE

Der Kern des 16-stimmigen Synthesizers Sines sind vier Sinus-Oszillatoren, die mit unterschiedlichen Parametern wie Feedback, Phase, Symmetrie, Waveshaping, Wavefolding und Drive verändert werden können. Damit können auch Standards wie Pulse, Square, Saw und Triangle wie auch komplexe Signale erzeugt werden. Kleine Oszilloskope zeigen für jeden Oszillator die resultierende Signalform an. Mit einer Copy/Paste-Funktion können Einstellungen zu anderen Oszillatoren übertragen werden, außerdem gibt es Randomize und Reset-Optionen. Glide und Key-Tracking lässt sich für jeden Oszillator separat aktivieren bzw. deaktivieren.

Dazu kommen pro Oszillator jeweils ein Suboszillator (eine Oktave nach unten) und ein Superoszillator (eine Oktave nach oben). Die vier Oszillatoren können auch als 4-Operatoren FM-Einheit mit acht unterschiedlichen Algorithmen genutzt werden.

Der Klang wird mit einem Multimodefilter (Low Pass, Band Pass, High Pass und Notch) bearbeitet, das über die Flankensteiheiten 6, 12, 18 und 24 dB verfügt.

Die Klangerzeugung von Sines kann somit subtraktiv, additiv und für FM eingesetzt werden. Das Plug-in ist mit einer Library von über 700 Presets ausgestattet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Zur Modulation der Parameter sind vier synchronisierbare LFOs mit 14 Wave Shapes, One Shot- und Retrigger-Funktion sowie vier Velocity-steuerbare Hüllkurven vorhanden, die über eine Modulationsmatrix mit vier Slots zugewiesen werden.

Ein synchronisierbarer Arpeggiator, eine Effektsektion mit Delay, Reverb, Mod-FX (Chorus, Phaser, Flanger, Rotary Speaker) und Distortion und ein 8-Band Equalizer runden die Ausstattung ab.

Das Plug-in unterstützt ChannelPressure, polyphonen Aftertouch, MPE (MIDI Polyphonic Expression) und flexibles MIDI-Mapping. Als Play-Modes gibt es zwei polyphone Modi, Chord Memory, Single Voice, Unison und Unison mit Detune. Das GUI verfügt über eine Zoom-in-Funktion und lässt sich in der Größe verändern.

Cherry Audio Sines ist in den Formaten AU, VST, VST3, AAX und als Standalone verfügbar. Eine 30 Tage lauffähige Demoversion (peroidic white noise) kann von der Website heruntergeladen werden. Das Plug-in kostet zur Einführung 39,- US-Dollar, der reguläre Preis beträgt 59,- US-Dollar.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Cherry Audio Sines Systemvoraussetzungen

macOS 10.13 or above. macOS 13 Ventura Beta supported. 64-bit required. Native Apple M1 processor support. 3.4 GHz Quad-Core or M1 CPU with 8GB of RAM recommended.

Windows 7 or above (including Windows 11), 64-bit required. 3.4 GHz Quad-Core computer with 8GB of RAM recommended.