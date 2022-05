Cherry Audio Lowdown Bass Synthesizer, Plug-in nach Moog Taurus

The Sound of Thunder

Der Cherry Audio Lowdown Bass Synthesizer bringt den Moog Taurus (1) als Plug-in in die DAW. Der monophone Synthesizer ist für seine mächtigen Bass-Sounds, die durch die zwei „constant-beating“ Oszillatoren und das typische Ladder-Filter erzeugt werden, vor allem aus der Musik der 70er und frühen 80er Jahre (Yes, Genesis, The Police etc.) bekannt.

ANZEIGE

Das Plug-in bietet wie das Vorbild nur wenige Parameter. Die beiden VCOs (Saw, Square) können gemischt und Oszillator B in der Frequenz gegenüber Oszillator A versetzt werden. Das Filter und der VCA werden mit je einer Hüllkurve gesteuert. Die Funktionen Glide, Decay und Octave können mit jeweils einer Taste temporär ausgelöst werden. Ebenso wurden die Fußregler für Loudness und Filter nachgebildet.

Die drei berühmten Presets Tuba, Bass und Bull lassen sich auf Knopfdruck direkt aufrufen. Insgesamt ist das Plug-in mit über 40 Presets ausgestattet. Lowdown ist vollständig MIDI-steuerbar und automatisierbar. Zur optischen Anpassung stehen 14 unterschiedliche „Fußböden“, die unter den Pedalen zu sehen sind, zur Auswahl.

Das 64 Bit Plug-in ist in den Formaten AU, VST, VST3 und AAX (macOS ab 10.9 inkl. M1-Support / Windows ab Win7) sowie als Standalone-Version verfügbar. Eine 30 Tage lauffähige Version kann von der Webseite heruntergeladen werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden ANZEIGE YouTube immer entsperren

Der Cherry Audio Lowdown Bass Synthesizer ist ab sofort verfügbar. Der Preis beträgt zur Einführung 25,- US-Dollar (regulär 39,- US-Dollar).