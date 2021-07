Cherry Audio Memorymode, Memorymoog als Plug-in

Memorymoog mit MPE

Cherry Audio Memorymode ist ein weiteres Plug-in eines Vintage-Synthesizers. Nach Polymoog, ARP 2600, Juno-106 und anderen Klassikern gibt es von Cherry Audio nun den Memorymoog.

Memorymode ist 16-fach polyphon. Die Architektur des Synthesizers wurde natürlich genau nachgebildet. Besonderen Wert hat man bei der Emulation auf die drei Oszillatoren und das Ladder-Filter gelegt, das zwischen 12 dB und 24 dB umgeschaltet werden kann.

Es wurde aber auch ein wenig modernisiert. LFO, Arpeggiator und Delay können zum Tempo der DAW synchronisiert werden und mit der Velocity lassen sich für mehr Ausdrucksstärke beim Spielen Filter und Amp steuern. Außerdem gibt es einen Drift-Parameter, mit dem sich die Genauigkeit des Tuning von perfekt über „gealtert“ bis instabil justieren lässt. Das Plug-in unterstützt MPE und neben dem Delay sind auch ein Stereo Phaser sowie ein Reverb integriert.

Memorymode wurde mit mehr als 600 Presets ausgestattet und die GUI ist in zwei Version verfügbar.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Cherry Audio Memorymode Spezifikationen

• Precisely recreated ladder filter with selectable 12- and 24-dB/octave slopes

• Authentically modeled three oscillator voice architecture

• Up to 16-voice polyphony

• Over 600 presets, programmed by industry veterans

• Expanded Voice Modulation section with up to six simultaneous destinations

• Improved arpeggio section w/tempo sync

• Drift control for increased analog realism

• Tempo-syncable LFO

• Detunable unison mode with up to 48 oscillators per key

• Improved single-key chord memory mode

• Modern button for beefy lows and crystalline highs

• Highly optimized coding for high performance with ultra-low CPU load

• Advanced one-click UI magnification

• Comprehensive MPE support

• Studio-quality phaser, ensemble, delay with tempo sync, and reverb effects

• Full MIDI control and DAW automation for all controls

Das Plugin ist für die Schnittstellen VST, VST 3, Audio Unit, AAX und Standalone für die Betriebssysteme macOS 10.9 (M1 kompatibel) oder höher bzw. Windows 7 oder höher verfügbar.

Cherry Audio Memorymode ist ab sofort als Download erhältlich. Zur Einführung kostet der Synthesizer 39,- Dollar, später dann 59,- Dollar.