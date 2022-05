Cherry Audio Minimode, Plug-in nach Minimoog-Vorbild

Polyphon & MPE-Support

Cherry Audio stellt mit dem Minimode ein polyphones Plug-in nach Vorbild des monophonen Minimoog Model D vor.

Nach Memorymode, Polymode und den Rackmode Signal Processors hat sich Cherry Audio diesmal den berühmtesten Moog-Synthesizer vorgenommen. Das Panel des Plug-ins hält sich dicht an das Original, doch unter der Haube hat die Software-Emulation ein paar zusätzliche Features zu bieten.

Das Plug-in kann wahlweise monophon oder mit zwei, vier, acht bzw. 16 Stimmen polyphon gespielt werden. Alle Parameter sind per MIDI-Controller steuer- und somit in einer DAW automatisierbar. Außerdem wird MPE unterstützt. Das GUI lässt sich in der Größe anpassen und es gibt eine Library mit mehr als 250 Presets.

Bei der Emulation wurde laut Cherry Audio besonderes Augenmerk auf eine akkurate Nachbildung der Oszillator-Mixers und des Übersteuerungsverhaltens des VCAs gelegt. Mit einem simulierten External In ist auch der bekannte Feedback-Trick möglich. Ansonsten bietet das Plug-in die Features des Originals, wie die drei Oszillatoren mit Triangle, Saw-Triangle, Ramp und den drei Square-Varianten. Das Filter ist natürlich der berühmte 24 dB Tiefpass nach der Kaskadenschaltung.

Das Plug-in läuft unter MacOS und Windows in den Formaten Standalone, AAX native 64-Bit, AU 64-Bit , VST2 64-Bit und VST3 64-Bit. Wie bei Cherry Audio üblich gibt es eine Demo-Version, mit der man Minimode ausprobieren und ggf. mit anderen, bereits vorhandenen Minimoog-Emulationen vergleichen kann.

Cherry Audio Minimode ist zum Einführungspreis von 39,- Euro erhältlich, regulär wird das Plug-in dann 59,- Euro kosten. Cherry Audio bietet derzeit alle Plug-ins zu einem günstigeren Preis an.