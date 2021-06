Soundforce SFC-Mini V3, MIDI-Controller für Minimoog-Plug-ins

Ein richtiges Stück Hardware

Mit dem Soundforce SFC-Mini V3 gibt es nun die dritte Version des Hardware-Controllers zur Steuerung von Emulationen des berühmten Minimoog.

Die erste Version des Controllers gab es bereits 2015. Mit dem SFC-Mini V3 wurde das gerät an die restliche Controller-Produktlinie von Soundforce angepasst. Es gibt nun ein solides, in Schwarz pulverbeschichtetes Metallgehäuse, das wie immer vom polnischen Hersteller Grawart gefertigt wird. Das Frontpanel besteht aus Aluminium, die Seitenteile sind aus Holz. Die Montage des Controllers erfolgt in den Niederlanden.

Das Gerät verfügt lediglich über einen USB-Port (Type B), worüber auch die Stromversorgung erfolgt. Das Interface entspricht natürlich dem originalen Minimoog, jedoch mit den zusätzlichen Schaltern für die Funktionen OSC2 CTRL, UNISON und POLY, wie es sie bei Arturias Emulation Mini-V gibt.

Über die Shift-Taste kann man mit jedem Regler alternative CC-Befehle zur Originalbelegung senden. Über die „Control Panel Chrome Web App“ ist es möglich, die CC-Nummern für alle Schalter und Regler nach den eigenen Vorstellungen anzupassen.

Soundforce bietet weitere, auf bestimmte Plug-ins spezialisierte Controller an, wie zum Beispiel den SFC-5 V2 für Prophet 5-Emulationen wie U-HE Repro-5 bzw. den SFC-1 für U-HE Repro-1 und andere Plug-ins des Sequential Pro-1.

Der Soundforce SFC-Mini V3 ist ab sofort beim Hersteller erhältlich und kostet 349,- Euro.