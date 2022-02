Cherry Audio Rackmode Signal Processors, Plug-in-Bundle

Der Vocoder klingt gar nicht mal schlecht! Eigentlich so dass beste was ich in letzter Zeit an Hardware, – und Softwarevocoder hörte. Mithalten kann aktuell meiner Ansicht nach nur der Hardware Behringer-Vocoder VC340. Dieses Plug-in auf eine Sprechspur gelegt und fertig! Einfacher geht’s nicht. Zugegeben, so etwas vermisst man schon ewig! Aber: *Achtung Ironie*: Die internen Plug-in Formate sind nicht auf dem aktuellsten Stand! NaNaNa! Heute wurde öffentlich bekannt gegeben, dass das neue Plug-in Format namens CLAP erscheint. Aber es wird noch entwickelt, also alles bestens. ^^