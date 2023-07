Cat mit FX & Sequencer

Cherry Audio Octave Cat ist ein Plug-in, das den duophonen Synthesizer Cat von Octave Electronics (später Ocatve Plateau) emuliert. Dabei war das Vorbild sogar auch schon so etwas wie eine Kopie, denn der Cat war in der ersten Version von 1976 so stark an den ARP Odyssey angelehnt, dass nur ein Jahr später die überarbeitete SRM-Version herausgebracht werden musste.

Cherry Audio Octave Cat, Synthesizer Plug-in

Das Plug-in ist einerseits dem Original nachempfunden worden, bietet aber auch ein paar Erweiterungen, wie wir es bereits von anderen Emulationen von Cherry Audio kennen. Cat kann monophon oder duophon inkl. Unison-Modus, gespielt werden, es gibt aber auch einen polyphonen Modus mit bis zu 16 Stimmen.

Die Klangerzeugung besitzt zwei Oszillatoren mit je einem Suboszillator und der Fähigkeit zur Cross-Modulation. Für das Filter wurde der SSM2040-Chip nachgebildet und es gibt zwei Hüllkurven, einen LFO und einen Noise-Generator.

Unter diesem Link findet ihr unsere Vintage-Story zum Octave Cat und hier eine weitere Leser-Story.

Zusätzlich bietet das Plug-in ein zweites Panel. Hier finden sich die fünf Effekte Distortion mit Tube- und Fuzz-Modi, ein 2 bis 12 Stage Phaser, ein Chorus/Flanger, ein synchronisierbares Delay und ein Reverb mit fünf Modi. Dazu kommt ein Sequencer mit zwei Reihen à acht Steps, die die beiden Oszillatoren auch separat ansteuern oder das Filter sowie den VCA modulieren können.

Via MIDI werden Channel Pressure, polyphoner Aftertouch und MIDI Polyphonic Expression (MPE) unterstützt. Alle Parameter können über MIDI-Learn-Controller zugewiesen werden. Es werden die Formate AU, VST, VST3 und AAX unterstützt und es gibt eine Standalone-Version.

Das Plug-in ist mit 300 Presets ausgestattet und das Panel kann zwischen dem Look der ersten und der späteren SRM-Version gewechselt werden.

Cherry Audio Octave Cat ist ab sofort verfügbar und kostet zur Einführung 49,- US-Dollar (regulär 69,- US-Dollar). Eine 30 Tage lauffähige Version steht zur Verfügung.

