Cherry Audio Mercury-6, Synthesizer-Plug-in nach Jupiter-6

Jupiter-6 mit kleinen Extras

Cherry Audio Mercury-6 ist ein Plug-in nach dem Synthesizer Roland Jupiter-6, sozusagen passend zu dessen 40. Geburtstag.

Der sechsstimmige Jupiter-6 stand immer im Schatten des großen Bruders Jupiter-8. Dabei konnte der Synthesizer durchaus mit Eigenheiten aufwarten, wie zum Beispiel dem Multimodefilter, das mehr Möglichkeiten bot als die Kombination aus Tiefpass und resonanzlosem Hochpass wie bei anderen Roland-Synthesizern. Es ließen sich am VCO mehrere Waves gleichzeitig aktivieren. Außerdem besaß der Jupiter-6 zwei LFOs, war zur Cross-Modulation fähig und konnte im Unison-Modus breite Lead- und Bass-Sounds erzeugen.

Unsere Vintage-Story zum Roland Jupiter-6 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

ANZEIGE

Mercury-6 bildet diesen Klassiker mit seinen Besonderheiten nach. Es gibt natürlich auch einige Erweiterungen im Vergleich zum Original. Die Polyphonie des Plug-ins beträgt 16 Stimmen und die Klangerzeugung reagiert auf Velocity.

Der Split-Modus wurde verbessert und es gibt einen neuen Layer-Modus, bei dem zwei unterschiedliche Presets im Stack genutzt werden können. Pro Layer lassen sich Panning, Detuning und Drift einstellen.

Der Arpeggiator beinhaltet auch den „versteckten“ Up/Down-Modus und es wurde ein Random-Modus sowie Synchronisation zur MIDI-Clock hinzugefügt. Außerdem gibt es eine Chord Memory, mit der ein Akkord mit nur einer Note gespielt werden kann.

LFO 1 wurde mit einer Retrigger-Funktion und LFO 2 mit einer Always-On-Opiton ausgestattet, zudem können sie zum MIDI-Tempo synchronisiert werden.

Last but not least gibt es wie bei allen Plug-ins von Cherry Audio integrierte Effekte. Hier sind es Distortion, Phaser, Flanger/Chorus, Delay und Reverb.

Cherry Audio Mercury-6 ist in den Formaten AU, VST, VST3, AAX sowie als Standalone-Version (MacOS, Windows) verfügbar. Zur Einführung beträgt der Preis 49,- US-Dollar, der reguläre Preis ist mit 69,- US-Dollar angegeben. Eine Demo-Version ist verfügbar.