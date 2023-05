Cherry Audio Novachord + Solovox, Synthesizer-Plug-ins

Hammonds historische Synthesizer

Mit der Plug-in-Kombi Novachord + Solovox geht Cherry Audio weiter in die Geschichte zurück als gewöhnlich und bringt den kurzen Ausflug von Hammond in die Welt der Synthesizer in die DAW.

Cherry Audio Novachord + Solovox

Das Novachord wurde zwischen 1939 und 1942 gebaut. Es hatte ungefähr die Größe eine Stutzflügels, aber seine Klangerzeugung basierte auf Frequenzteilertechnik, die mit 163 Röhren und mehr als 1.000 Kondensatoren realisiert wurde. Der Sound war relativ einfach und wurde hauptsächlich durch einen dreifachen Resonator (Bandpassfilter) definiert. Außerdem gab es zwei Regler für Tiefen und Höhen, eine einfache Hüllkurve und ein Vibrato.

Das Novachord Plug-in ist 32-stimmig und bildet die Klangerzeugung nach ohne auf Samples zurückzugreifen. Es wurde ein zusätzliches Reverb und eine Speaker-Emulation implementiert, der die Atmosphäre des internen Lautsprechers vom originalen Novachord nachbilden soll.

Die Libray besteht aus 56 Presets mit Bässen, Keys, Pads und Strings.

Der einstimmige Keyboard-Synthesizer Solovox wurde von 1940 bis 1948 produziert. Es war eine Auskopplung der Frequenzteilertechnik des Novachords und besaß eine Mini-Tastatur. Das Instrument was wie die ähnlich konzipierten Clavioline und Ondoline auf Imitate von Solostreichern und -bläsern ausgerichtet. Die Möglichkeiten beschränken sich auf wenige Parameter, wie die Mischung von 1. Voice und 2. Voice, Tone-Reglern und Attack/Release.

Das Solovox Plug-in verfügt über ein einstellbares Portamento und ein Vibrato mit fester Geschwindigkeit wie das Original. Auch hier gibt es eine kombinierte Speaker/Reverb-Emulation.

Bei beiden Plug-ins lassen sich alle Parameter via MIDI steuern. Das GUI kann mit Focus Zoom, Standard Zoom und Resize angepasst werden. Es werden die Formate AU, VST, VST3 sowie AAX (MacOS und Windows) unterstützt und es gibt eine Standalone-Version.

Cherry Audio Novachord + Solovox ist ab sofort erhältlich. Der Einführungspreis beträgt 39,- US-Dollar, regulär 59,- US-Dollar.

