Cherry Audio Miniverse Module Collection für Voltage Modular

Minimoog in Einzelteilen

Mit der Miniverse Module Collection zerlegt Cherry Audio ihre Minimoog-Emulation Miniverse (hieß zuvor Minimode) in seine Bestandteile und bietet sie als 14 individuelle Module für das Software-System Voltage Modular an. Die Collection entstand, wie auch bereits der Miniverse-Synthesizer, in Zusammenarbeit mit dem Entwickler Mark Barton (MRB).

Mit der Collection wird der Synthesizer Miniverse quasi für den modularen Einsatz fit gemacht. Dabei gibt es monophone und, wo es angebracht ist, auch polyphone Versionen, die bis zu 16 Stimmen erzeugen können, der einzelnen Sektionen. Die Module können uneingeschränkt mit der kostenlosen Voltage Modular Nucleus Edition genutzt werden.

ANZEIGE

Folgende Module sind in der Collection enthalten:

• Miniverse Oscillator / Poly Miniverse Oscillator

• Miniverse Filter / Poly Miniverse Filter – 24 dB Lowpass Filter (Transitor Ladder)

• Miniverse Glide / Poly Miniverse Glide

• Miniverse Mixer / Poly Miniverse – Mixer mit vier Kanälen für Audio und CV geeignet

• Miniverse Contour / Poly Miniverse Contour – ADS-Hüllkurve

• Miniverse Noise – mit White, Pink und Red Noise

• Miniverse VCA / Poly Miniverse VCA – für Audio und CV geeignet

• Miniverse A-440 – Testtongenerator

Die Cherry Audio Miniverse Module Collection ist ab sofort erhältlich und kostet zur Einführung 39,- US-Dollar, regulär 59,- US-Dollar. Besitzer des Miniverse Plug-ins erhalten einen Discount von 50%. Eine sieben Tage lauffähige Demoversion (mit Noise Burst) steht als Download bereit.