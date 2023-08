Erste Vorschau

Cherry Audio Harmonia wird am 29. August veröffentlicht werden. Mit einer kleinen Vorschau auf die Presets kann man sich jetzt schon mal ein erstes (Klang)-Bild von dem neuen Synthesizer Plug-in machen.

Cherry Audio Harmonia, Synthesizer Plug-in

Harmonia ist wie die Plug-ins Dreamsynth und Sines keine Emulation eines Vintage-Synthesizers, sondern eine Eigenentwicklung von Cherry Audio. Die Beispiele im Video sind eine Auswahl aus den rund 350 Presets des Plug-ins, darunter Pads, Leads, Bässe, Poly Synths, Vocal, Percussion, Strings, Sound FX etc. Der Klang ist digital, manchmal gläsern und auch kühl, wie man es mit einigen Synthesizern der späten 80er bzw. frühen 90er Jahre assoziiert.

Der Name Harmonia und die Grafik mit acht Balken legen die Vermutung nahe, dass das Plug-in mit additiver Synthese oder mehreren Partials, die unterschiedliche Spektren besitzen, arbeitet. Auch ein Sequenzer scheint mit an Bord zu sein.

Am kommenden Dienstag wird Harmonia ab 19:00 Uhr mit einem Live-Stream vorgestellt werden.