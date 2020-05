Division 6 Dual Mini Sequencer v2 – Update für das Eurorack-Modul

Jetzt mit Speicher & neuen Funktionen

Division 6 hatte aus dem DIY-Projekt Business Card Sequencer, das 2016 auf der Knobcon erstmals vorgestellt wurde, das Eurorack-Modul Dual Mini Sequencer gemacht, indem einfach zwei dieser Sequencer hinter einem Eurorack-Frontpanel kombiniert und etwas erweitert wurden. Für beide Varianten ist nun das Firmware-Update v2 verfügbar.

Division Dual Mini Sequencer bzw. Business Card Sequencer sind zwei- bzw. einspurige CV/Gate-Sequencer, die über eine interne Clock verfügen, aber auch zu einem externen Signal synchronisiert werden können. Im Dual Mini Sequencer sind die beiden Einheiten intern verbunden, lassen sich bei Bedarf jedoch auch von separaten Clock-Signalen ansteuern. Eine Sequenz verfügt über maximal 16 Steps, die über ein Minikeyboard programmiert werden. Neben Noten sind auch Pausen programmierbar und beim Modul sind zusätzlich auch Accents programmierbar, wofür ein eigener Ausgang zur Verfügung steht

Der Dual Mini Sequencer verfügt zusätzlich über XP IN und XP OUT, die vom ersten bzw. letzten Step gesteuert werden. Darüber lassen sich die beiden Einheiten des Moduls oder mehrere Module in Reihe schalten und ermöglichen somit längere Patterns.

Mit dem neuen Update v2 kommen einige wichtige, praxisnahe Funktionen hinzu. Für Patterns gibt es nun sieben und für Songs fünf Speicherplätze. Zwischen zwei Steps kann die Tonhöhe bzw. der CV-Wert geändert werden, ohne dass ein neues Gate-Signal ausgelöst wird. Die Gate-Zeit lässt sich einstellen und auch Ratcheting ist nun möglich. Für Accent gibt es die Einstellung, ob er bei gebunden Noten oder variabler Gate-Zeit unverändert bleibt oder sich anpasst. Bei der Programmierung wird nun automatisch zum nächsten Step weiter geschaltet. Über das Minikeyboard kann die Sequenz live transponiert werden und auch eine Editierung ist während des Laufens möglich. Außerdem ist ein One Shot Modus implementiert und der ACC-Ausgang kann zur Ausgabe der internen Clock genutzt werden.

Alle neu erworbenen Division 6 Dual Mini Sequencer (und Business Card Sequencer) sind mit dem Update v2 und neu bedrucktem Frontpanel ausgestattet. Besitzer dieser Geräte können die neue Firmware als Upgrade in Form eines programmierten PIC Chips für 28,- Dollar erwerben. Der Dual Mini Sequencer ist nach wie vor in den Varianten fertig aufgebaut, vollständiges Kit oder PCB/Chip-Kit beim Hersteller erhältlich.